За дружбу народов и будущий урожай В субботу, 13 июля, всех горожан и гостей приморской столицы приглашают на дальневосточный межнациональный праздник Сабантуй, который состоится в парке Минного городка.

По старой доброй традиции на Сабантуе будут спортивные состязания для детей и взрослых, выступления профессиональных и самодеятельных артистов и творческих коллективов. И, конечно же, выставка-продажа блюд татарской и башкирской кухни.

Организатором праздника выступает Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» («Дружба») совместно с Приморской краевой национально-культурной общественной организацией (Центр татаро-башкир) и Приморской краевой общественной организацией «Курултай (конгресс) башкир».

«Сабантуй – это праздник успешного завершения весенне-полевых работ и будущего урожая, праздник плодородия и благополучия, – рассказали организаторы. – В Приморье мы отметим этот праздник в 27-й раз. Участие в нем примут общественные организации всех национальностей края. За это время праздник успел стать платформой для укрепления межнациональных отношений, развития культурных и дружеских связей между народами».

Праздник начнется в 12.00. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»