Идем пешком: для мира, здоровья и хорошего настроения Любителей ходьбы соберет во Владивостоке марш мира: массовые пешие прогулки пройдут в выходные, 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Ходоков со всего края приглашают поддержать Шестой международный пешеходный марш мира, который ежегодно проводится под эгидой Всемирной лиги ходьбы и популярных видов спорта (IVV). Участие в мероприятии бесплатное.

Организатором мероприятия во Владивостоке выступает общественная организация «Лига ходьбы «Женьшень», которая подчеркивает: главная цель марша – пропаганда здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения и популяризация оздоровительной ходьбы как активного вида отдыха.

«Пешеходный марш мира проходит во Владивостоке ежегодно. На этом мероприятии мы традиционно подводим итог нашей работы за год. Люди, которые присоединялись к бесплатным походам выходного дня, приходят на марш, чтобы встретиться с друзьями, походить, пообщаться, построить планы на будущее», – рассказали представители лиги ходьбы.

К участию в марше мира приглашаются жители Владивостока, Приморского края, а также гости из других регионов России и из-за рубежа.

Участники могут выбрать день и дистанцию, однако марш состоится при любой погоде. В субботу, 6 июля, мероприятие стартует в 8.30 с набережной Спортивной гавани. Регистрация начнется в 7.30. Поклонники пеших путешествий смогут выбрать длительность маршрута себе по силам, можно будет пройти 5, 14 или 20 километров. Контрольное время финиша марша – 16.00.

В воскресенье, 7 июля, ходоки пройдут по нескольким маршрутам острова Русского. Старт назначен на 9.00 с площадки на спуске к полуострову Вятлина. Регистрация начнется в 8.30. Контрольное время финиша участников марша также в 16.00. Маршруты на выбор – 5,10,20 км.

Безопасность участников при прохождении дистанции марша будут обеспечивать волонтеры. Однако во избежание травм все должны иметь спортивную форму и спортивную обувь. Также в поход желательно захватить плащ на случай непогоды, средство от клещей и хорошее настроение.

В день старта всем участникам будет роздан специальный стартовый пакет, а те ходоки, которые осилят заявленную дистанцию, будут награждены памятным дипломом.

Для участия в Шестом международном пешеходном марше мира необходимо зарегистрироваться на сайте Лиги ходьбы «Женьшень» www.женьшень-прим.рф непосредственно в день марша. Дополнительную информацию можно получить у организаторов по телефонам: 8-914-341-7152, 8-914-704-4840 или по почте walkerprim@gmail.com, evo9_06@mail.ru. Мероприятия бесплатные.

Как уже писал «В», общественная организация «Лига ходьбы «Женьшень» выиграла денежный грант от мэрии. На эти средства общественники и организуют для всех желающих бесплатные походы. Всего в этом году они планируют провести 53 спортивно-оздоровительных пеших похода.

Автор: Отдел новостей «В»