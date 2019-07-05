Дин приехал, бейсболу научит Бейсбольный тренер из Иллинойса Дин Моран проведет бесплатные мастер-классы и методические семинары по бейсболу для детско-юношеских команд и тренеров Владивостока.

Как рассказали в генеральном консульстве США во Владивостоке, Дин – профессиональный бейсболист. Он играл в Главной лиге бейсбола за команду «Питтсбургские пираты» (Pittsburg Pirates).

Также Дин Моран получил диплом магистра в области преподавания физкультуры и вождения автотранспорта в 2015 году, а в 2018 году – диплом магистра в области разработки расписания и образовательного процесса. В настоящий момент он преподает бейсбол в Stevenson High School, одновременно работая с международными коллективами, входящими в организацию Caliendo Sports. Многие старшеклассники, прошедшие бейсбольную школу Дина Морана, перешли на уровень Первого дивизиона университетской лиги США, некоторые подписали контракты с профессиональными командами.

Автор: Отдел новостей «В»