Самолеты ТОФ по дороге на главный парад репетировали свой полет Три дальних противолодочных самолета морской авиации Ту-142 и три противолодочных самолета Ил-38Н Тихоокеанского флота с аэродромов на Камчатке и в Приморье, как уже писал «В», примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля в честь Дня ВМФ.

На этой неделе пилоты и сопровождающие их механики перегнали воздушную технику на аэродром «Кипелово» в Вологодской области. Дальность перелета составила более 8 тысяч километров. В ходе перелета экипажи совершенствовали технику пилотирования в строю и полет по заданному маршруту в составе звена.

В Вологодской области летчики морской авиации ТОФ будут проходить подготовку к воздушной части парада, сообщает «В» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны. Основная нагрузка ляжет на плечи экипажей надводных кораблей и морскую пехоту Балтийского флота.

Праздник планирует посетить верховный главнокомандующий – президент России Владимир Путин и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Во Владивостоке в этот день также состоится собственный военно-морской парад.

Автор: Николай КУТЕНКИХ