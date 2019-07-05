«Восток» победил «Мега-Ладу» Владивостокская команда «Восток» обыграла на треке гостей из Тольятти – команду «Мега-Лада» со счетом 49:41. С таким результатом вечером в среду на стадионе «Авангард» завершилась гонка в рамках командного чемпионата России по спидвею.

Команда «Восток» с самого начала гонки продемонстрировала свои намерения на победу. С первых же заездов владивостокские гонщики стали лидерами соревнований.

Спидвейная команда «Восток» давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. «Спидвей – зрелищный вид спорта, который всегда собирает немало зрителей. Несмотря на пасмурную погоду, болельщики активно поддерживали нашу команду», – отметили в управлении по развитию физической культуры и массового спорта администрации города.

После этих соревнований в общероссийском чемпионате владивостокская команда «Восток» переместилась на второе место в турнирной таблице. Следующая гонка на «Авангарде» состоится 31 июля. «Восток» встретится с «Турбиной» из Балаково Саратовской области.

Автор: Отдел новостей «В»