Для Дальнего Востока ипотеку снизили до 2% Минвостокразвития России выделил 15 млрд рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Первые ипотечные договоры граждане смогут оформить уже к концу 2019 года, сообщают «Известия». Максимальный срок ипотеки – до 20 лет. Первоначальный взнос не требуется. Максимальная сумма кредита – 4 млн рублей.

Система предназначена для участников программы «Дальневосточный гектар» и для молодых семей, в которых возраст супругов составляет менее 35 лет. Данными мерами министерство намерено помочь им решить вопрос с жильем.

Президент России Владимир Путин поручил первому зампреду правительства – министру финансов Антону Силуанову следить за ситуацией с уровнем ставок по ипотечным кредитам. Также глава государства потребовал, чтобы Минфин контролировал реальное, а не номинальное снижение ставок по ипотеке.

Автор: Отдел новостей «В»