В села Тернейского района пассажиры будут летать на Ми-8 В Приморье открывается дополнительный внутрикраевой авиарейс Терней – Амгу – Единка – Самарга – Агзу – Амгу – Терней, сообщает www.primorsky.ru. Перевозки пассажиров вертолетом Ми-8 по этому маршруту будут выполняться с 6 июля по 30 сентября.

К настоящему времени уже заключен договор с ООО «Дальнереченск Авиа» на выполнение перевозок пассажиров и багажа по этому маршруту. Рейсы будут выполняться по субботам с 6 июля по 30 сентября.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что этот маршрут станет 14-м внутрикраевым авиарейсом, пять из которых выполняются в Тернейском районе.

Автор: Отдел новостей «В»