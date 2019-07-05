Для особых граждан есть отдельный банк вакансий Более 430 граждан с инвалидностью нашли работу в Приморье, сообщает www.primorsky.ru

С начала года за помощью в поиске работы в службу занятости региона обратились около 900 человек с инвалидностью. Почти половина из них уже смогли трудоустроиться на предприятия края.

Как заверили в департаменте труда и социального развития, вакансии таким соискателям подбираются с учетом образования, опыта работы, а также в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида.

Трудоустраиваются приморцы с инвалидностью по самым разным специальностям. Многие работают диспетчерами, делопроизводителями, кассирами, бухгалтерами, кладовщиками, почтальонами, продавцами.

«Сегодня для граждан с инвалидностью в региональном банке вакансий размещено более тысячи квотируемых рабочих мест», – комментируют в ведомстве.

Ознакомиться с вакансиями можно как лично, обратившись к специалистам службы занятости Приморья, так и через Интернет. Необходимо лишь зайти на интерактивный портал департамента труда и социального развития, выбрать вкладку «Гражданам» – «Банк вакансий для особых категорий граждан». Еще почти 600 вакансий для инвалидов работодатели Приморья разместили на портале «Работа в России».

При необходимости сотрудники центра занятости проведут профессиональное тестирование и предложат пройти бесплатное обучение.

«В этом году уже 76 граждан с инвалидностью обучились востребованным направлениям на рынке труда. Среди них более 20 человек прошли обучение по специальности «кладовщик», девять человек освоили профессию «слесарь-электрик», пятеро обучились на оператора ЭВМ», – информируют специалисты.

В службу занятости могут обратиться не только граждане, но и работодатели, в частности, те, которые планируют трудоустроить человека с инвалидностью.

Согласно дополнительному мероприятию краевой программы содействия занятости работодатели могут возместить зарплату инвалида и его наставника на период адаптации нового сотрудника на рабочем месте, отметили в службе занятости. С начала года участниками этой программы стали уже 27 приморских компаний.

В соответствии с программой такая поддержка оказывается предприятиям и организациям, взявшим на работу выпускников профессиональных учебных заведений, инвалидов, прошедших обучение по направлению центра занятости, тех, кто впервые прошел освидетельствование и оформил индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида, а также инвалидов по зрению 1-й и 2-й группы.

Автор: Отдел новостей «В»