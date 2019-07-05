Мазь должна помочь от рака Мазь для профилактики рака кожи разрабатывают ученые ДВФУ.

Как сообщила пресс-служба вуза, риски развития рака кожи и его рецидивов можно существенно снизить, используя мази с антисмысловыми олигонуклеотидами – короткими фрагментами ДНК или РНК, которые уже применяются в онкологии для подавления синтеза опухолевых белков.

Ученые ДВФУ провели совместное исследование на эту тему с коллегами из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и ДВО РАН.

Мазь, которую разрабатывает научная группа, будет содержать антисмысловые олигонуклеотиды. Их роль – поддерживать функции белков, отвечающих в организме за апоптоз, природный механизм, позволяющий клеткам осуществлять запрограммированную гибель. Под воздействием первичных повреждающих факторов, таких как ультрафиолет (солнце, солярий), у трансформированных клеток эти белки могут перестать функционировать, регуляция апоптоза нарушается, в ряде случаев он становится невозможным. Клетки начинают неконтролируемо делиться, мутируют и обеспечивают развитие опухоли.

– Самый надежный способ избавиться от раковой опухоли на коже – ее хирургическое удаление. На разных стадиях развития новообразования, особенно если речь идет о наиболее агрессивных и смертоносных видах рака кожи – меланоме и карциноме Меркеля, затруднительно определить ее границы и глубину. В этом смысле нам представляется перспективным применение специальных мазей. Это поможет избавить пациента от некоторых эстетических дефектов, которые неизбежно остаются после операций. В каких-то случаях на начальных этапах болезни лечение мазью, может быть, позволит и вовсе избежать операции, – рассказал заместитель директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

Исследователи сконцентрировались на разработке мази, которая будет предназначена для борьбы с самым смертоносным видом рака кожи – меланомой.

Автор: Отдел новостей «В»