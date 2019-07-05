В Находке за клумбы арестовывают Житель поселка Волчанец совершил ДТП на Находкинском проспекте, в результате которого были повреждены бордюрные ограждения и уничтожено более тысячи только что высаженных декоративных растений у Камня Дружбы.

Водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники отдела МВД России по городу Находке разыскали и задержали водителя. 40-летний мужчина пояснил, что не справился с управлением.

Как сообщает пресс-служба УМВД края, в отношении гражданина составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП Российской Федерации (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и части 2 статьи 12.27 КоАП Российской Федерации (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является).

Суд вынес постановление о наказании в виде 10 суток административного ареста.

Виновнику ДТП также придется компенсировать материальный ущерб, причиненный им городской инфраструктуре.

Автор: Отдел новостей «В»