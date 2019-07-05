Грибы окажутся под надзором Вполне возможно, что контроль за сбором и переработкой дикорастущих ягод, грибов, орехов, лекарственных растений, березового сока возьмет на себя министерство сельского хозяйства.

Ведомство даже разработало соответствующий проект постановления правительства, познакомиться с которым можно на портале правовых инициатив regulation.gov.ru.

«Сфера переработки и оборота пищевых дикорастущих ресурсов, а также лекарственных растений является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста», – цитируют «Известия» пояснительную записку к документу.

Отмечается, что такая продукция имеет высокий экспортный потенциал, поэтому предлагается наделить Минсельхоз полномочиями по определению государственной политики в сфере переработки пищевых дикорастущих ресурсов.

Каким образом будет осуществляться контроль, придется ли, например, для сбора грибов и ягод приобретать лицензию, об этом в документе, к сожалению, не сказано.

Напомним, что с 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах. Граждане могут собирать сухие деревья и их части, лежащие на земле, без специального разрешения.

Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины, а на получение разрешения для этих действий требовалось до 120 дней. За сбор валежника россиянам грозил штраф.

Автор: Отдел новостей «В»