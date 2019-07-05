Ездят тут всякие, пролететь нельзя… Новый питомец появился в Центре реабилитации тигров и других редких животных в национальном парке «Земля леопарда» – иглоногая сова. Удивительная птица стала, можно сказать, жертвой цивилизации.

Испуганного совенка нашли у дороги люди, проезжавшие через село Барабаш на юго-западе Приморья. Вел он себя странно, словно оглушенный, никак не мог взлететь…

Неравнодушные граждане сразу же отнесли пострадавшего в визит-центр «Земли леопарда», расположенный в селе. Осмотр птицы показал травму головы, вызванную, вероятно, столкновением с автомобилем. Было очевидно, что без посторонней помощи животное могло погибнуть.

Птицу направили на передержку в Центр реабилитации тигров и других редких животных, обеспечили сбалансированным питанием. Благодаря должному уходу у найденыша постепенно восстановилась координация. Но, как сообщила пресс-служба нацпарка, несмотря на положительную динамику, ветеринары пока не дают прогнозов относительно возвращения совенка в дикую природу. Опасения вызывает положение крыла и способность птицы к полетам после перенесенной травмы.

Иглоногая сова – небольшая птица с глазами лимонного оттенка. Тело имеет подчеркнуто обтекаемую форму, как у сокола, что позволяет развивать высокую скорость полета. В лесах эти птицы тенью проносятся сквозь кроны деревьев, не задевая ветвей и не сбавляя скорости. Не исключено, что именно эта особенность подвела молодую птицу, стремительно пролетавшую через трассу и, вероятно, столкнувшуюся с другим быстродвижущимся объектом – автомобилем.

Этот хищник отличается необычным строением лап. Его пальцы покрыты редкими острыми перышками, помогающими ловить насекомых, что и послужило поводом для названия этой совы. В Приморье эти птицы являются перелетными – прилетают в регион в начале мая, а улетают в сентябре.

Напомним, что от столк-новений с автомобилями у границ национального парка «Земля леопарда» страдают не только птицы, но и многие другие животные, в том числе краснокнижные дальневосточные леопарды. За последние годы было зафиксировано уже три случая наезда автомобиля на леопардов. В одном из них в 2015 году инцидент закончился трагично: самец Leo 11M по имени Меамур погиб на месте ДТП.

Автор: Отдел новостей «В»