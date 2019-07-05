Тридцать лет под парусами Учебное парусное судно «Паллада», которое по праву считается гордостью не только Владивостока, но и всей России, отмечает тридцатилетний юбилей!

Как сообщила пресс-служба Дальрыбвтуза, подобных фрегатов в России пять, два из них – во Владивостоке. Судно было спущено на воду в 1989 году в Гданьске (Польша), а история парусника началась 4 июля того же года, когда на нем был поднят флаг России. С тех пор «Паллада» бороздит моря и океаны, вызывая восторг и восхищение в каждом порту.

В 1997 году парусник передали Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету. За 30 лет фрегат посетил более ста портов мира, пересек Тихий, Атлантический, Индийский океаны. Белоснежные паруса «Паллады» видели жители Кореи, Австралии, Польши, Украины, Вьетнама, Сингапура и многих других стран. На борт приморского парусника поднимались президенты, дипломаты, депутаты, известные актеры и режиссеры.

За 30 лет практику на учебном судне прошли более 15 тысяч курсантов, кадетов, юнг и студентов морских и рыбохозяйственных учебных заведений России. «Паллада» – уникальный тренажер для будущих мореплавателей. На паруснике курсанты поднимаются на мачты, преодолевая страх высоты, учатся обращаться с парусным вооружением, участвуют в авралах. Подобная практика воспитывает быструю реакцию, умение принимать верные решения и нести ответственность за свой выбор.

Постоянный экипаж судна – 51 человек, из них большинство работают на судне более 10 лет.

– Я в восторге от работы на «Палладе»: встречаю молодежь у самого трапа, курирую всю практику и провожаю. Каждый день прихожу на корабль, даже в выходные, тут всегда есть дела, всегда приятно возвращаться. Именно к этому судну тянет постоянно, ведь парусное судно есть парусное – чувствуешь море, ветер, гораздо больше ощущений, – рассказал старший помощник капитана по учебной работе Владимир Раменский.

В 1989 году «Паллада» повторила маршрут известного фрегата «Паллада» в его переходе с Балтики на Тихий океан, а первое кругосветное плавание парусник совершил в 1992 году. Со 2 ноября 2007 года по 11 августа 2008 год «Паллада» совершила вторую кругосветку.

Свой юбилей парусник и его экипаж встречают в рейсе, сейчас судно в Японском море. Уже в этом году «Паллада» снова отправится в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Автор: Отдел новостей «В»