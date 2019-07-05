Охватить АТЭС электронными визами и ввести tax free Распространить режим электронной визы через свободный порт Владивосток на все страны АТЭС предложило Минвостокразвития, сообщает primorsky.ru.

В настоящее время могут получить визу по упрощенной схеме жители 19 стран.

По словам главы ведомства Александра Козлова, на Дальнем Востоке успешно применяется механизм электронной визы. Предлагается расширить его на все государства, входящие в АТЭС. А также ввести в аэропортах региона режим tax free, который позволяет туристам возвращать НДС при вывозе товаров. Такая система уже с прошлого года работает в экспериментальном порядке в 12 регионах России.

«Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний чек покупки у иностранцев составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах – Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды», – резюмировал глава Минвостокразвития.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин уже дал поручение обеспечить введение с 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев на территорию всей России. Сейчас оформить визу по упрощенной схеме могут граждане 19 стран, среди которых жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Тайваня, Туниса, Турции и Японии.

Автор: Отдел новостей «В»