Общегородская ярмарка: в июле никаких перерывов В разгар сезона торговля сельхозпродукцией на центральной площади Владивостока по выходным будет регулярной

Свою продукцию 6 и 7 июля представят более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сочная зелень и сладкая клубника из Спасска-Дальнего, зеленый горох из села Покровка, свежие свекла и огурчики из села Благодатного Хорольского района, молодая картошка и помидоры из Октябрьского района… Приморские фермеры радуют горожан новыми урожаями. Многие из них приезжают на ярмарку из года в год и своих покупателей знают в лицо.

«У нас есть свой покупатель, люди даже нам звонят – заранее стараются узнать, будем мы на ярмарке или нет, – рассказала Ирина, владелец личного подсобного хозяйства из села Гранатовка. – А все потому, что у нас все овощи свежие. Свое хозяйство мы завели в 90-х, когда совхоз развалился, с тех пор и выращиваем все сами. Всегда привозим овощи по сезону. Будут у нас и баклажаны, и перцы, и арбузы».

Чем хороша ярмарка, так это тем, что здесь все свежее, нет залежалого и просроченного товара. Все, как говорится, с пылу, с жару – с полей, грядок, из моря и производственных цехов. Ягода и зелень, фрукты и овощи, приморские дикоросы, мед, рыба и мясо, колбасные изделия и морепродукты. И даже саженцы и цветочная рассада. Глаз радует изобилие представленной продукции, а аппетитные запахи копченостей и выпечки заставляют тянуться к кошельку. И нет никаких сил уйти с этой ярмарки без доверху набитых сумок.

Так что интерес туристов к торговым рядам на центральной площади вполне понятен и объясним. Местный колорит, однако. Да и впечатлений масса.

«Меня поразила уникальная местная атмосфера, – признался южнокорейский гость Пак Чан Су. – В моем городе Чханвоне есть похожий рынок, только он работает один раз в неделю. Здесь очень интересно, есть свежие и очень необычные для меня местные продукты».

Среди иностранных гостей, особенно среди туристов из Республики Корея, большой популярностью пользуется приморский мед.

«Мы только вчера приехали познакомиться с вашим городом и когда услышали про эту ярмарку, сразу решили сюда пойти, – рассказал гость из Сеула Ли Хёк, побывавший в один из выходных на центральной площади. – Меня приятно поразили цены. Овощи и такие натуральные продукты, как мед, у нас стоят гораздо дороже, поэтому мы с удовольствием гуляем тут, пробуем и, конечно, покупаем».

Дары тайги всегда нарасхват у покупателей, У наших – потому что знают их целебные свойства. Туристы же подходят больше из любопытства. Экзотика… Да и не все, что русскому полезно, подойдет для иностранного организма.

Уже три года с апреля по ноябрь ароматные травяные сборы из Анучинского района на ярмарку приво-зит научный сотрудник бывшего Института лекарственных растений Юрий Третьяк.

«23 года занимаюсь травами, могу сделать любой сбор. И вся ярмарка – мои постоянные клиенты. Иностранцы тоже интересуются, но покупают все-таки редко. Видимо, мой товар для них слишком экзотичный», – улыбается Юрий.

А вот рыбу и морепродукты с удовольствием покупают все. И как утверждает продавец со стажем Светлана, плохой товар местным жителям продать просто не получится, да и гости тоже искушенные покупатели.

«Хорошую продукцию видно сразу, а у нас город морской – людей не обманешь. Да и наш товар постоянно контролирует ветврач. Проверяют все, так что за качество нашего продукта мы отвечаем», – уверенно говорит Светлана.

С 6 июля по 4 августа общегородская ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока без перерывов в расписании: по субботам с 9.00 до 18.00 и по воскресеньям с 9.00 до 17.00.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН