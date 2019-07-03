Примета старых местных дач Актинидия не прячет тайны под зеленым шатром

Мечтаете о густом зеленом шатре актинидии на даче? В начале июля – в конце ее цветения – самое время заняться размножением этой полезной и декоративной культуры. Поскольку одревесневшие черенки укореняются сложно, проще всего делать это зелеными черенками.

Если черенков мало, то лучше укоренять короткие с двумя-тремя листьями. А если черенков достаточно, то можно укоренять уже 50–70-сантиметровые без удаления листьев. Главное условие для успешного укоренения – это 100-процентная влажность и проведение двух-трех внекорневых подкормок.

– Удивился, услышав от соседа по даче, что именно летом лучше всего обрезать актинидию. А не весной или осенью, когда все привыкли заниматься в саду обрезкой, – поделился своим сомнением читатель, позвонив в редакцию. – Это на самом деле так?

Этот вопрос мы переадресовали питомниководу из Партизанска, нашему постоянному консультанту Геннадию Гороховскому. Геннадий Алексеевич подтвердил, что ранняя весенняя обрезка однозначно противопоказана актинидии:

– У растения в это время очень сильное и активное сокодвижение. Если подставить тазик под свежую рану, то он быстро наберется. Поэтому актинидия, как говорят садоводы, будет долго «плакать», истекая соком даже в течение всего вегетационного периода. Многие специалисты советуют делать обрезку осенью, после того как она окончит расти или после листопада. Однако есть опасность, что до наступления холодов раны на растении не успеют зарубцеваться, и в результате весной оно все равно будет «плакать». Поэтому я согласен с соседом читателя, что лучший срок для обрезки актинидии – лето.

Многие дачники считают, что актинидии не требуется обрезка. Ведь никто не обрезает растущие в лесу лианы (в народе за растущим в диком виде растением закрепилось название кишмиш).

– Однако в тайге актинидия и не дает такого урожая, как в саду, – присоединился к обсуждению кандидат сельскохозяйственных наук Павел Чебукин. – То, что актинидии не нужна обрезка, один из мифов, связанных с этой культурой. И уже много лет, занимаясь изучением этой культуры, я развенчиваю его. Если пустить актинидию в свободное плавание, как дикую в тайге, то у вас неминуемо возникнут проблемы со сбором урожая и его качеством.

Павел Анатольевич пояснил, что актинидия, как и любое культурное растение, нуждается в грамотной и ежегодной обрезке. Она заключается в удалении генеративных (отплодоносивших) побегов прошлого года (в противном случае они сами отмирают) и укорачивании вегетативных побегов. Укорачиваются они в зависимости от вида шпалеры и расстояния между лианами – до двух третей от общей длины. В следующем году на них вновь будут формироваться генеративные и вегетативные побеги.

Исходя из виноградной терминологии можно сказать: обрезка актинидии сводится к удалению плодовых звеньев и укорачиванию однолетних вегетативных побегов. Актинидия аргута, как наиболее сильнорослая, может обойтись одним-двумя штамбами. У актинидии коломикта штамбов может быть три-пять. Сложнее с актинидией полигамной, у которой большая предрасположенность к кустовидной формировке. Ей можно давать нагрузку в 10 и более скелетных ветвей.

На наших дачах, особенно в старых садоводческих товариществах под Владивостоком, земли для которых нарезались давно, чуть ли не на каждом участке обязательно увидишь разросшуюся актинидию. Обидно, когда она из-за неграмотной обрезки дает очень маленький урожай. Ведь ягоды кишмиша очень полезны, считаются настоящим целебным источником пополнения витаминизированного рациона, необходимого человеку каждый день. Две съеденные ягодки обеспечивают человека суточной дозой витамина С. По его содержанию актинидия уступает только шиповнику, опережая другие культуры, в том числе черную смородину. В спелом виде они абсолютно нетранспортабельны. Для заготовок их собирают недозрелыми и дозаривают.

Справка «В»

Недостатком актинидии можно считать растянутые сроки созревания и то, что созревшие ягоды осыпаются. Есть в природе и неосыпающиеся формы, но они привлекают массу ос, которые съедают урожай быстрее, чем до растения доберется человек.

Все большую популярность в качестве декоративной культуры, активно используемой для вертикального озеленения, приобретает актинидия коломикта. В лиане привлекает пестролистность, которая наиболее ярко проявляется у мужских экземпляров. Зеленые листья во время цветения у них могут даже не проглядывать. И если лиана ярко освещена солнышком, то постепенно белые листочки порозовеют, а к середине лета приобретут малиновую окраску. А вот в тени бело-розовая расцветка листьев потихоньку заменится на зеленую. Учитывайте эту особенность коломикты при выборе места под ее посадку.