Яркие цветы – сильные эмоции Розы не перестают удивлять, интриговать и вызывать незабываемые впечатления

Июль можно любить только за то, что в этом месяце на престол восходит ее величество роза. Ей можно поклоняться или не признавать. Несмотря на всеобщее убеждение о всеобщей любви, бывают и такие сюжеты…

«Или я, или она»

Найдется ли кто-то, кто не любит розы? Найдется! Может быть, и не стоило бы рассказывать эту историю, если бы она не ранила в самое сердце. Жаль только, что нельзя открыть фамилию облеченного властью человека… Но поверьте, что в этой истории нет ни слова художественного вымысла, речь идет о реальных событиях и о реальном человеке.

И этот человек, элегантная красивая женщина, настолько ненавидит розы, что исповедует принцип: «Или я, или они». Действительно приходится выбирать. Родственники, одноклассники, подруги никогда не преподнесут ей в подарок на день рождения или на 8 Марта букет роз, если не хотят быть вычеркнутыми из числа близких людей. Коллеги не сделают этого, чтобы не потерять работу. Даже мы, приехав писать репортаж о работе важного для края предприятия с большой территорией (озеленению ее уделяется большое внимание), предпочли обойти молчанием вопрос о том, почему здесь больше не цветут розы и от знаменитого розария остались лишь воспоминания… Не стали спрашивать, потому что при любом ответе не смогли бы понять мотивы ее поступка. Все розы до последнего кустика были беспощадно вырублены из-за личной неприязни руководителя.

А что же делать с любовью других членов коллектива, с давней традицией высаживать на территории новые сорта роз, пополнять коллекцию, содержать красивый розарий? Все это было перечеркнуто не терпящим возражения приказом: «Вырубить!» И вырубили.

Попрощавшись с антигероем нашего «романа», мы легко вдохнули и порадовались: «Как хорошо, что большинство людей все-таки любят розы!».

Шиповник обзавелся канадскими родственниками

А вот повод для того, чтобы любить розы еще больше и преданнее. В большом семействе появились неприхотливые, долгоцветущие (с мая по октябрь!), очаровательные «родственники» – так называемые канадки (канадские розы).

Лет им еще немного, потому что лишь в 60-е годы ХХ столетия в Канаде была начата селекционная работа по выведению этих зимостойких, длительно и обильно цветущих сортов. На это выделялись даже государственные средства, работала специальная финансовая программа. И усилия селекционеров увенчались успехом.

Но мы тоже можем гордиться этими удивительными розами, которые быстро стали популярными во всем мире, потому что в их родословной вы найдете нашу розу ругозу – хорошо известный приморцам шиповник морщинистый. Именно он стал донором зимостойкости для нового поколения в благородном семействе. Надо отдать должное розе ругозе – она легко скрещивается с другими розами, в культуре образует разнообразные формы, поэтому так любима селекционерами. Создано много разнообразных сортов канадских роз. Но присмотритесь к ним, и вы наверняка увидите знакомые черты, подтверждающие родство с детства знакомым шиповником.

Справка «В»

В Приморском крае произрастают несколько видов дикорастущих роз: роза Максимовича, роза морщинистая (роза ругоза), роза иглистая, роза даурская и другие. Особо хотелось бы отметить розу Максимовича. Это кустарник с лазающими или ползучими стеблями длиной до 7 м. Из наших диких роз этот вид единственный имеет белые или светло-кремовые цветки. Цветет начиная с июня. Растет одиночно или группами по склонам заливов и бухт Японского моря на юге Приморского края. Может с успехом применяться в вертикальном озеленении.