На Дмитрия Ульянова охотится целая стая Съемки нового криминального сериала «Чужая стая» идут в Ярославле. Полицейский оперативник Валерий Шатров из-за конфликта с начальством переведен на службу в другой город.

Новая работа, новые знакомства – казалось бы, сейчас самое время зажить хорошо. Но первое же дело, порученное Шатрову, рушит все надежды на спокойную жизнь. Оно связано с властью и большими деньгами…

Шатрова играет Дмитрий Ульянов. Также в картине заняты Сергей Векслер, Татьяна Казючиц и другие актеры. А для съемок массовых сцен были приглашены местные жители. Ярославцы уже привыкли к тому, что в их городе часто снимают кино, и многие ходят на съемки, как на работу: переходят из одного проекта в другой. В обед их кормят супом, в любое время можно выпить чаю с печеньем или сушками, и за каждый съемочный день платят небольшую зарплату. Но многие рады сниматься и просто так – ведь не каждому выпадает счастливая возможность видеть на расстоянии вытянутой руки известных артистов. Однако на площадке есть строгое правило: подходить к актерам, а тем более делать с ними селфи строго запрещено!

Автор: ИА «Столица»