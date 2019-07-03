Воробьев вообразил себя Бондом

Презентация совместного клипа Анны Калашниковой и Алексея Воробьева «Одеваюсь по погоде, раздеваюсь по любви» прошла в одном из московских клубов.

3 июль 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4531 (6236) от 3 июль 2019

По сюжету видео Алексей предстает в образе Джеймса Бонда, а Анна – его помощницы. Парочка должна вернуть украденную картину ее законному владельцу. 

Так получилось, что презентация совпала с днем рождения Калашниковой. Так что 35-летие красавицы и презентацию клипа решено было объединить в один праздник. А Алексей поздравил «помощницу Бонда» и порадовал гостей своими музыкальными композициями. 

Автор: ИА «Столица»