Воробьев вообразил себя Бондом Презентация совместного клипа Анны Калашниковой и Алексея Воробьева «Одеваюсь по погоде, раздеваюсь по любви» прошла в одном из московских клубов.

По сюжету видео Алексей предстает в образе Джеймса Бонда, а Анна – его помощницы. Парочка должна вернуть украденную картину ее законному владельцу.

Так получилось, что презентация совпала с днем рождения Калашниковой. Так что 35-летие красавицы и презентацию клипа решено было объединить в один праздник. А Алексей поздравил «помощницу Бонда» и порадовал гостей своими музыкальными композициями.

Автор: ИА «Столица»