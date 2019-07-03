Василий Лановой гениально перевоплощается Первый фестиваль экранизаций «Читка» прошел в Москве. Его «породил» мировой тренд на создание кинопроектов и сериалов на основе литературных произведений.

В рамках фестиваля было вручено сразу несколько специальных призов. Народному артисту СССР Василию Лановому досталась награда за «искусство актерского воплощения в киноэкранизациях». За «вклад в искусство киноэкранизации» наградили прославленного режиссера Глеба Панфилова. Еще один специальный приз – за «многолетний вклад в объединение литературы и кино» – получил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Приз за первый российский блокбастер, снятый по сценарию бестселлера, «Ночной Дозор» вручили Владимиру Меньшову: режиссер фильма Тимур Бекмамбетов не смог приехать. «Эту награду я должен буду вручить позже, – заверил Меньшов, сыгравший в «Дозоре» одну из ключевых ролей. – Но пока она пусть побудет у меня».

Автор: ИА «Столица»