Александра Малинина вывели на чистую воду Новые выпуски программы «Честное слово» вышли в эфир на Первом канале. В одном из них гостями ведущего Юрия Николаева стали певец Александр Малинин и его жена Эмма.

Пара рассказала о своих детях Фроле и Устинье, которым в конце ноября исполнится 19 лет: чем они занимаются, кто из них мечтает стать артистом, как папа. Шел разговор, конечно, и о том, как начиналась карьера самого народного артиста, о том, как любит отдыхать его семья и как они все вместе проводят свободное время, чем увлекаются.

Автор: ИА «Столица»