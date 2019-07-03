Елена Князева прячет сына за океаном Известная актриса и певица впервые стала мамой. Елена Князева родила первенца в одной из клиник Лос-Анджелеса, куда улетела за несколько месяцев до родов. У нее родился сын, которому дали имя Мэтью.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо, а певица привыкает к новой роли. Правда, рассказывать о личной жизни Елена не любит. О том, кто ее муж, артистка предпочитает умалчивать. Впрочем, и саму беременность Князева скрывала почти до начала лета – тайна раскрылась уже тогда, когда спрятать большой живот от поклонников не получалось.

Автор: ИА «Столица»