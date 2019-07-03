Денис Майданов обрек жену на любовь Известный музыкант снял откровенный клип на свою композицию «Обречен на любовь». Денис и его супруга Наталья стали авторами идеи и исполнителями главных ролей в этом видео.

В клипе присутствует легкая эротика, но, как считает сам Майданов, именно в той дозе, которая необходима для передачи идеи клипа, чувства любви и свободы.

– Если журналисты когда-нибудь спросят меня, как я попала в шоу-бизнес, придется ответить: «Классически – через постель», – шутит Наталья. – А если серьезно, по статистике, в нашей стране разводятся более 50 процентов семейных пар, и это страшная цифра! Клип «Обречен на любовь» – это практическое руководство для супругов. Выходите за рамки общепринятых стереотипов, позволяйте себе хоть иногда забыть о быте и вспомнить, как ваши отношения начинались много лет назад, как вы были легки, безумно влюблены и счастливы! И не нужно думать, что возраст уже не тот. После восемнадцати, как написано на моей майке в клипе, нам всем становится просто «18+».

Автор: ИА «Столица»