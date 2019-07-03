Меньшиков назвал жизнь в плену «яркой вспышкой» XXIII международный кинофестиваль «Зеркало» прошел в Иваново. Его президентом в этом году стал режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров. Гран-при «Зеркала» получила кинолента Кантемира Балагова «Дылда». А фильмом закрытия стал «Кавказский пленник» Сергея Бодрова.

Представить картину, вышедшую на экраны много лет назад, приехал исполнитель одной из главных ролей Олег Меньшиков.

– Моя память очень избирательна, но съемки «Кавказского пленника» я вспоминаю с огромной теплотой, – сказал актер. – Помню, как мы жили в далеком ауле в одном домике с Сергеем Бодровым-младшим и оператором Павлом Лебешевым, который каждое утро готовил нам завтрак. Стояла страшная жара, каждый вечер мы разбирали сцены следующего дня, наслаждались этим процессом и были счастливы. В жизни актера бывают черные и белые полосы, а съемки в этом фильме были для меня взрывом, яркой вспышкой, которую я помню до сих пор, хотя со съемок прошло уже 23 года…

Автор: ИА «Столица»