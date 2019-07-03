Позволяйте себе быть элегантными! Послесловие к фотосессии в цветах и шляпках

– Меня зовут Наталья, я – milliner, или шляпный мастер. В России многие сказали бы «модистка». Но это не совсем верное определение, поскольку модистка шьет еще и одежду, а milliner занимается только головными уборами. Причем он создает шляпы «от кутюр»: сам придумывает модель, выбирает материалы, кроит, разрабатывает дизайн декора, шьет.

Моя работа, как и любовь к шляпам, не имеет границ. В свое время я прошла курс millinery Anya Caliendo New York, отучилась у прекрасных мастеров Дениса и Светланы Гуляевых, известных в профессиональной среде. А недавно переехала жить в Гуанчжоу, где создаю шляпы, следуя самым высоким стандартам моды. В моих шляпках уже ходят в России, Америке, Европе, Китае.

Периодически наведываюсь во Владивосток. Недавно меня вместе с моей коллекцией шляп пригласили к родным пенатам на цветочный фестиваль. Я с удовольствием согласилась, потому что есть что показать и о чем рассказать. Шляпы, считаю, прекрасно дополнили цветы и внесли свою лепту в программу фестиваля.

В качестве послесловия к организованной на нем фотосессии хочу пояснить, что millinery (миллинери) – это и название шляпного мастерства (производства шляп), и самих шляп (чаще всего дамских). Во многих странах существуют специальные ателье по выполнению индивидуальных заказов. Одному клиенту нужна шляпка для свадьбы, второму – для коктейльной вечеринки, третьему – для скачек. Обращаются дома мод, организуя показы, журналы – для подбора образа на фотоссесиях.

В создании шляп нет границ фантазии и предела совершенству, и я влюбилась в это дело, в эту профессию. Чтобы найти себя в ней, нужно многое уметь: плести макраме, вязать крючком, шить, вышивать, рисовать, делать цветы из шелка. И не стоять на месте, а постоянно учиться чему-то новому. Все делаю вручную: от дизайна до лепки, пошива шляпы и добавления отделочных деталей.

Для изготовления шляпы millinery используются разнообразные материалы: ткань, пластик, фетр, стекло, перья, крин, фатин. Форма тоже зависит от желания клиента и безграничного полета фантазии дизайнера. Шляпки могут быть как очень экстравагантными, так и очень скромными, лаконичными.

Никто не отменял классику. К примеру, многие любят вуалетки – маленькие шляпки fascinator. Они имеют одно или несколько креплений на ободке, гребне или шляпной резинке. Неполноразмерные таблетки (не для полного размера головы) носятся на макушке со смещением на бок. Для изготовления шляп из фетра и соломы используются болваны, или блоки (block), выточенные мастером из дерева и имеющие форму головы будущей модели шляпы. Эти блоки делают в специальных мастерских вручную, доводя до совершенства.

Часто заходит речь о практичности шляпы. В чем ее надо искать? Только ли в том, что такой головной убор служит для тепла, спасает от солнечного удара? А разве скрывать недостатки хозяйки и подчеркивать ее достоинства – это менее значимый аргумент в пользу практичности шляпы? Для доказательства этого хотела бы привести высказывание самого известного шляпника нашего времени Филиппа Трейси (Philippe Treacy): «Шляпы – это современный и более дешевый способ пластической хирургии». Не поспоришь!

Еще хорошая шляпа – это статус. Признаюсь, что мечтаю о возвращении времен, когда дамы одевались со вкусом, а не с оглядкой на капризную и непостоянную моду за окном. Элегантность и стиль – вот что важно для любящей себя женщины, а не погоня за брендами. Уверена, что при таком отношении к формированию своего гардероба в нем обязательно найдется место шляпке, которая подчеркнет ваш стиль, поможет создать выигрышный образ. Тем более вездесущий Интернет позволяет заказать и купить шляпку в любом месте мира и у любого мастера.

Будьте смелее, собираясь на праздник или просто на прогулку. Не стесняйтесь носить кокетливые, изящные, нарядные шляпки. Позволяйте себе быть привлекательными и элегантными!

Кстати

Во все времена шляпы не только защищали своих владельцев от солнца или холода, но и служили украшением и демонстрацией статуса хозяина. Кто сказал, что историческую и культурную ценность имеют лишь старинные образцы? Современные шляпки тоже выставляются в музеях, ценители моды включают их в свои частные коллекции.