И пластической хирургии не нужно Хоть каждый день создавать для себя новые образы очень просто. Достаточно найти свои шляпки

Шляпки любите? Тогда собирайтесь на шляпную вечеринку! Состоится она 12 июля в теплой и творческой обстановке. Можно будет покрутиться перед зеркалом, примеряя головные уборы разных фасонов, выслушать подсказки стилистов о том, какой тебе больше всего идет, и даже посоветоваться с мастерами о материале, наиболее подходящем для будущей шляпки. Ведь одно дело обзавестись ею для прогулок на природе или поездок на дачу, другое – для выхода в респектабельный ресторан.

– Мы уже не первый раз приглашаем всех желающих на такие вечеринки и убедились в их популярности, – рассказывает Наталья Лопаткина, председатель некоммерческой организации «Дальневосточная ассоциация ремесленников».

– Дело в шляпе? – попыталась сострить я. – Не так ли вы назвали свое мероприятие?

– Да нет, после обсуждения разных вариантов мы остановились на более оригинальном – «Сердце лета». Летом цветет природа. И хотелось бы, чтобы мы с вами тоже цвели! Кокетливые, эффектные, красивые шляпки помогут нам настроиться в унисон с цветущей природой, порадоваться дню сегодняшнему и оптимистично заглянуть в день завтрашний. И никакой скуки на лице! Стоит надеть шляпку, как настроение сразу меняется. Хочется пококетничать, покуражиться, потанцевать. Хотя есть шляпки другие – строгие. Для официальных приемов, парадных мероприятий, в конце концов, для скачек. Как их надо носить? Что сегодня в моде? Как подчеркнуть свой имидж? Все это и обсудим на нашей вечеринке. Будет интересно!

О месте и времени проведения вечеринки вам расскажут по тел. 8-984-188-47-98.

Несешь шляпу и... себя

– Иду! – обрадовалась коллега, которой я передала приглашение от организаторов предстоящего мероприятия. – Во Владивостоке с его шквальными ветрами со шляпами всегда были проблемы. Как и с зонтиками, которые того и гляди сломает или унесет. Поэтому культура ношения этих головных уборов только сейчас начала формироваться, когда изменились их фасоны, увеличился выбор. Я заметила: во Владивостоке действительно стало больше дам в шляпах. К ним даже обращаются иначе: «Мадам, мадемуазель, мисс, леди». А не привычно обидно: «Женщина». А я шляпы с юности люблю. Надела – и сразу королева! Правда, с годами приходится подольше задерживаться в магазине или мастерской, чтобы найти для себя ту, что преобразит меня волшебным образом. Но все-таки она обязательно находится!

– Есть какое-то главное правило, как надо носить шляпу?

– Шляпу надо не носить, а нести! И себя в шляпе несешь! С чувством собственного достоинства.

Я рада, что шляпы не ушли в прошлое, а стали модным аксессуаром. Их шьют, вяжут, плетут, используют для этого разные материалы. Шляпка ручной работы еще больше, чем сошедшая с производственного конвейера, подчеркнет наш стиль.

Не против страусиных перьев?

Обычно шляпы делают те, кто сам их любит носить. Это сполна относится к жительнице Лесозаводска Татьяне Будиловой.

Обсуждаем с собеседницей основные фасоны шляп, которые могут дополнить повседневный гардероб женщины и ее обычный образ. Татьяна поясняет, что широкополые шляпы считаются классикой на любой случай, соломенные – актуальным дополнением к летнему наряду, шляпы в ковбойском стиле – это в большей степени молодежные варианты. Хотя кто запретит надеть нечто подобное пенсионеру? Смело, зато оригинально. Главное, чтобы комфортно было.

– А, например, шляпа-тюрбан или шляпа-котелок?

– Это варианты для романтичного или какого-то тематического образа. Шляпа-федора – эксклюзивная модель для свободолюбивых женщин с независимым нравом. Эта некогда мужская шляпа в наши дни пользуется огромным спросом среди модниц всего мира.

Татьяна Будилова занимается валянием из шерсти, вязанием, изготовлением украшений. Проводит мастер-классы, участвует в фестивалях и выставках. Доказывает, что очень просто сделать шляпку крючком из хлопчатобумажных ниток.

– Вяжешь ее как панаму, а потом для придания формы вставляешь леску. Я всегда готова проконсультировать тех, кто обращается ко мне с вопросами по этому поводу.

У Татьяны была необыкновенно талантливая бабушка. Она ничего не слышала, но руками творила чудеса. Сама построила летнюю кухню, шила пальто, тачала обувь и внучку всему научила.

– Позже я освоила технику мокрого валяния и стала из шерсти делать игрушки, элегантные украшения, стильную одежду, сувениры, – делится Татьяна. – Хотите шляпку? Пожалуйста! А может, цветочек или маленькую лисичку для ребенка? Дети не хотят выпускать этих зверят из рук, такие они мягкие и уютные.

Рассматриваю шляпы Татьяны.

– Одно дело идти в яркой широкополой и нарядно украшенной шляпе по улице большого города, совсем другое – появиться в ней в небольшом провинциальном городке. Не комплексуете?

– Наоборот, с юности мне была не чужда склонность к эпатажу. Я первой в городе сшила юбку-брюки. Любила привлечь к себе внимание. Честно говоря, хорошо понимаю тех женщин, которые в свое время украшали шляпы страусиными перьями, обшивали их длинными золотыми нитками и гордились своими чуть ли не произведениями искусства на голове. Правда, с годами я немного остепенилась, – смеется Татьяна. – Приходите к нам в сентябре на международный фестиваль «Шерсть и шелк», и вы сами сможете оценить и мой стиль, и мои работы. Во Владивостоке такой фестиваль проводится первый раз, хотя в Москве, Санкт-Петербурге подобные мероприятия стали уже традиционными. Мне доверили организацию работы секции головных уборов. Поэтому как раз любителям шляпок – это ко мне и моим коллегам.

Встретимся на фестивале «Шерсть и шелк»!

Дачный шарм

Какая дачница не любит фотографироваться? Редко найдете такую! Это подтверждают постоянно обновляемые странички в социальных сетях и семейных альбомах. Не случайно одной из узнаваемых фишек праздников, фестивалей, конкурсов, которые организует журнал «Сады и огороды Приморья» для дачников, стали фотосессии и дефиле в шляпках.

– А вот так мне хорошо? А может быть, эта шляпка лучше? – советуются обычно участницы таких мероприятий. Они с удовольствием примеряют украшенные в дачном стиле головные уборы, фотографируются в них и даже дефилируют на импровизированном подиуме. Может быть, кому-то это поможет найти свой образ?

Без шляпы просто-напросто нельзя ехать на дачу. Медики бьют тревогу: загорать вредно! Но шляпа не только защитит вас от палящего солнца, но и еще она внесет в дачный облик особый шарм. Если, конечно, вы творчески отнесетесь к ее выбору.

– Актуальные тенденции в дачной моде, предпочтительные ткани, удобные и красивые головные уборы – все эти темы планируется обсуждать на наших занятиях, дачных посиделках, в рамках работы садоводческих клубов, – заверила заместитель председателя Союза садоводов Владивостока Ольга Ярикова. – Это тоже важно и интересно. Жду предложений от наших дачников!

Ну что ж, в выходные снова на дачу? Не забудьте захватить с собой любимую шляпу!

Кстати

Шляпа была придумана в седой древности и сразу же понравилась всем. Были периоды, когда ее не признавали, но она снова и снова вторгалась в моду и завоевывала сердца кокеток. Шляпы всегда были разными. Высокие и низкие, с поднятыми и опущенными полями, мягкие и жесткие… А, например, в конце прошлого века появились гигантские дамские шляпы, украшенные препарированными райскими птицами. Или как-то вошли в моду огромные шляпы, похожие больше на зонтик от солнца. В России шляпы и шляпки вошли в быт знати вместе с переориентацией на европейский образ жизни.

Автор: Надежда БРАЖИНА