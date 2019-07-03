ЭКО приводит в мир долгожданных детей. Бесплатно и без очередей Без малого 900 приморских семей может осчастливить в этом году такая репродуктивная технология, как экстракорпоральное оплодотворение. С начала года с ее помощью в Приморье на свет появились уже 89 малышей. Еще почти 270 супружеских пар ждут появления своих долгожданных детей. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография», цель которого – увеличение рождаемости, подчеркивает краевая пресс-служба.

По информации, озвученной главным акушером-гинекологом департамента здравоохранения Приморского края Евгенией Шутка, всего в 2019 году правом на бесплатные высокотехнологичные операции по экстракорпоральному оплодотворению могут воспользоваться более 880 семей, страдающих бесплодием.

– Сегодня ЭКО в Приморье можно выполнить в нескольких клиниках. Ведущим на данный момент является краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Именно здесь выполняется наибольшее количество экстракорпоральных оплодотворений. На втором месте – клиника «Святая Мария», – сообщила представитель департамента.

Кроме того, еще одна клиника планирует в течение года войти в программу обязательного медицинского страхования и бесплатно выполнять ЭКО.

– Во Владивостоке открылся филиал крупнейшей российской клиники «Мать и дитя». Руководство медучреждения готовится к тому, что они тоже будут участвовать в программе ЭКО. Мы, в свою очередь, только рады, что у наших семей появляется такой выбор, – отметила Евгения Шутка.

Она подчеркнула также, что у женщин Приморья есть право по желанию выбрать медицинскую организацию для проведения ЭКО и за пределами региона. В прошлом году 46 жительниц края были направлены с этой целью в другие клиники страны. По словам акушера-гинеколога, претензий к работе этих клиник нет – все выдают примерно одинаковый процент удачных процедур ЭКО.

Специалист также добавила, что в рамках программы госгарантий каждой пациентке оплачиваются две процедуры ЭКО в год. В случае если беременность не наступила, женщина имеет право встать в очередь на следующий год.

– Очереди на ЭКО у нас нет. В настоящее время имеется достаточное количество квот на данную процедуру. Ждем желающих. Главное условие – чтобы не было противопоказаний, – отметила Евгения Шутка.

Напомним, что в прошлом году в Приморье благодаря репродуктивным технологиям на свет появилось почти 300 детей.

– Повышение доступности вспомогательных репродуктивных технологий как современного эффективного метода лечения бесплодия – одна из важнейших задач регионального сегмента нацпроекта «Демография», – пояснил врио вице-губернатора края – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко. – За последние годы в регионе в разы возросли объемы оказания этого вида медицинской помощи. Приморские семьи получают ее бесплатно, за счет средств обязательного медицинского страхования, по полису ОМС. И очень важно, что у жительниц края есть выбор, где такую процедуру проводить.

Всю необходимую информацию о получении процедуры ЭКО можно узнать на сайте департамента здравоохранения.

Автор: Отдел новостей «В»