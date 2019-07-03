Не просто стакан воды Где можно научиться ухаживать за тяжелобольными родственниками

Действующая во Владивостоке школа реабилитации для граждан, осуществляющих уход за лежачими членами семей, за первую половину этого года провела уже более 110 занятий. Слушателями бесплатных курсов стали около 1,7 тысячи горожан. Кроме родственников специализированную школу посещают социальные работники, волонтеры – все, кому необходимы подобные навыки по долгу службы.

Создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами – задача регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», поясняет портал «Владмедицина». Специалисты Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) знакомят слушателей школы с методиками помощи лежачим больным, в том числе применяемыми в медицинских учреждениях, рассказывают о профилактике осложнений, обучают использованию технических средств реабилитации.

Организаторы занятий подчеркивают, что знакомство с техническими средствами реабилитации, обучение самостоятельному применению их в домашних условиях – обязательный элемент обучения. Дыхательные тренажеры, ингаляторы, кварцевые лампы и другие медицинские приборы имеют широкий спектр действия и существенно облегчают уход за лежачими больными. Многие аппараты для восстановления здоровья, рекомендованные лечащим врачом больным, можно взять напрокат во всех филиалах центра за минимальную плату.

Пользуются популярностью у слушателей и занятия с психологом.

– Люди, которые утратили возможность двигаться самостоятельно, крайне нуждаются в психологической помощи. Часто такая поддержка нужна и родственникам, ухаживающим за ними, – отмечают специалисты.

Школа реабилитации, начавшая работу около восьми лет назад во Владивостоке, оказалась востребованной социальной услугой. Сегодня такие специализированные курсы помощи тяжелобольному человеку организуют в филиалах ПЦСОН, информирует краевой департамент труда и социального развития. По словам его руководства, современная государственная политика направлена на переход от помощи в стационарных учреждениях к надомному обслуживанию.

– Сегодня все больше людей, страдающих серьезными заболеваниями, хотят получать надлежащий уход в домашних условиях. Поэтому основное внимание в работе социальных служб уделяется развитию стационарозамещающих технологий, совершенствованию системы долговременного ухода. Решить эти задачи призван региональный проект «Старшее поколение» – один из сегментов нацпроекта «Демография». Безусловно, здесь не обойтись и без хорошо подготовленных специалистов, – подчеркивает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Всю необходимую информацию о том, как работает Школа реабилитации в муниципальных образованиях, можно получить по телефону 8 (423) 260-43-14.

Автор: Отдел новостей «В »