Старая резина превращается… В свете сегодняшней кампании по освобождению улиц и дворов Владивостока от использованных автопокрышек многих горожан интересует, что же на самом деле происходит с шинами при утилизации.

Сколько тонн покрышек за смену удается переработать, куда потом направляют резиновую крошку и правда ли, что б/у шины в итоге превращаются в беговые дорожки? На эти и многие другие вопросы ответил директор компании «ЭкоСтар Технолоджи» Глеб Юницын во время экскурсии по заводу, участие в которой приняли журналисты владивостокских СМИ.

Итак, после того как колесо попадает на предприятие, сначала его разделывают на крупные фрагменты специальными механическими ножами. Затем оно отправляется в первоначальную дробилку и делится на более мелкие сегменты. На следующем этапе в процесс включаются гранулятор и магнитная лента, которая отсортировывает металл. После этого на вибростолах извлекается текстильное волокно, а оставшаяся крошка разделяется на три фракции: мелкую, среднюю и крупную. Ее упаковывают в специальные пакеты весом 25 килограммов. Сырье для беговых дорожек, прорезиненного покрытия стадионов и детских площадок готово.

– Мы единственное предприятие во Владивостоке, где перерабатывают шины. По договоренности с администрацией города делаем это бесплатно, – рассказывает Глеб Юницын. – За один рабочий день удается переработать от 7 до 10 тонн покрышек. Их нам привозят не только из краевого центра, но и из других городов Приморья.

Во Владивостоке в последние месяцы наблюдается ажиотаж с утилизацией шин, спрос на этот процесс вырос примерно на 30 %, говорит директор «ЭкоСтар Технолоджи». Это напрямую связано с новыми Правилами благоустройства города, согласно которым отработанные автомобильные покрышки необходимо убрать с улиц и придомовых территорий до 1 августа 2019 года. В противном случае административно-территориальные комиссии будут вправе штрафовать управляющие компании или ТСЖ.

– Сейчас УК демонтируют шины и вывозят их на специальную площадку на Спецзаводе № 1, а оттуда мы их забираем на свой завод и перерабатываем. Автошины являются токсичным материалом, но только когда они просто вкопаны в землю и разлагаются в ней. После переработки резиновую крошку укладывают на специальное бетонное покрытие, а также используют клей для скрепления, и он не позволяет резине разлагаться, – объясняет Глеб Юницын.

Однако на улицах Владивостока по-прежнему можно наблюдать брошенные автопокрышки. Часть их складируют на обочинах дорог. Специалисты говорят, что все они будут вывезены и утилизированы, на это лишь необходимо время.

Кроме того, администрация города обратилась в Думу Владивостока с предложением продлить сроки по вывозу покрышек с городских территорий до 1 августа 2020 года. Если перенос сроков состоится, управляющие организации получат дополнительное время на то, чтобы очистить придомовые территории от покрышек, а «ЭкоСтар Технолоджи» – чтобы их переработать.

Автор: Отдел новостей «В »