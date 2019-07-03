Шиномонтаж во Владивостоке приобщают к цивилизации Правила городского благоустройства обязательны для всех

Не секрет, что отработанные автопокрышки являются большой проблемой для города. Вдоль дорог, на прибрежных территориях и в лесопарковых зонах, вблизи частного сектора, по берегам рек и водоемов регулярно вырастают свалки из старых шин. Их вынуждены собирать и вывозить на переработку мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», констатирует пресс-служба администрации Владивостока.

Что показательно, выбрасывают старые автопокрышки в не установленных для этих целей местах не только недобросовестные граждане, но и предприятия, которые не желают заключать договоры с перерабатывающей компанией, отмечают специалисты мэрии.

Поэтому по распоряжению главы города Олега Гуменюка во Владивостоке сейчас проходит большая проверка шиномонтажных мастерских. Проверяют эти предприятия сотрудники административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов приморской столицы. Тех, кто не имеет договоров на утилизацию отработанных автопокрышек, привлекают к ответственности.

Также особое внимание проверяющие уделяют санитарному состоянию прилегающих территорий. За мусор и грязь предпринимателям придется заплатить штрафы и все же навести порядок на подведомственных участках. Рейды по выявлению и пресечению правонарушений, в том числе и сбросу мусора, проводятся в ежедневном режиме.

Последние проверки, прошедшие в конце июня, выявили неутешительные факты: у большинства шиномонтажных мастерских нет договоров на вывоз и утилизацию отработанных автопокрышек.

Так, в Первореченском районе из 91 предприятия, оказывающего услуги шиномонтажа, у 46 не оказалось договоров со специализированной организацией по утилизации автошин.

Проверка, прошедшая в Первомайском районе, выявила: у 29 из 39 работающих в районе шиномонтажных мастерских нет документов на вывоз и утилизацию покрышек. Соответственно, куда выбрасываются покрышки из этих мастерских, неизвестно.

– Всего в районе 42 таких предприятия, три из них закрыты и не работают.

У десяти имеются необходимые договоры на вывоз опасного вида отходов, у других – нет, – пояснили в районном АТУ.

Во Фрунзенском районе оказывают услуги шиномонтажа 17 компаний, но только у шести из них заключены договоры на вывоз и утилизацию старых автопокрышек. Каким образом утилизируют отходы 11 других мастерских, неизвестно. Кроме того, в районе выявили также четыре незаконно размещенных предприятия. Они подлежат демонтажу.

По результатам проверок специалисты мэрии выносят постановления о том, что всем недобросовестным (и уже оштрафованным) владельцам мастерских необходимо в срочном порядке заключить договоры и утилизировать опасный вид отходов правильно.

Обращаем внимание горожан и организаций различных форм собственности на то, что за выброшенные покрышки в лесу и вдоль дорог во Владивостоке предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей.

Жители Владивостока также могут помочь в решении вопросов благоустройства любимого города. Сообщить о фактах нарушения правил в части сброса мусора в неустановленных местах, парковки на газонах, о незаконной торговле и других правонарушениях можно в администрацию города через интернет-приемную или любым другим удобным способом: «Почтой России» или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания на Океанском проспекте, 15/3. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечен к административной ответственности.

Автор: Отдел новостей «В»