Если читатель внимателен, «рука судьбы» щедра Что ж, дорогие наши, почти девятимесячный марафон плотного и взаимовыгодного общения сотрудников «В» и читателей – объявленный еще в октябре прошлого года конкурс «Внимательный читатель», посвященный 30-летию газеты, завершился! Нам немного грустно, а вам?

За эти девять месяцев знатоки газетных страниц выиграли сотни билетов в театры, музеи, филармонию и на хоккей, десятки фотоальбомов и книг, предоставленных нашими спонсорами и партнерами. Благодаря этому марафону нам удалось познакомиться и лично пообщаться с десятками наших читателей, ведь каждый четверг редакционная «рука судьбы» вытягивала бумажки с телефонами победителей, и их набиралось по пять-шесть человек на очередной этап конкурса.

Сознаемся: мы старались сделать так, чтобы каждый из дозвонившихся хоть раз, но получил свой приз. Некоторым порой везло чуть чаще. Но, поверьте, в этом заслуга не наша, а их собственной удачливости.

Итак, представляем победителей последнего этапа конкурса.

Ольга Просандеева стала счастливой обладательницей сертификата в ресторан паназиатской кухни Zuma стоимостью 5 тысяч рублей. Ольга Викторовна не единожды участвовала в конкурсе, правильно отвечала, но ни разу до этого не выиграла. А в финале, пожалуйста, повезло! Нам остается поблагодарить читательницу за упорство и верность газете.

Приглашение в Приморскую картинную галерею досталось Анне Третьяковой. Анна Григорьевна 60 лет отдала работе в ДВГУ (ныне ДВФУ), из которых почти четверть века возглавляла огромную университетскую библиотеку. Нашей внимательной читательнице исполнилось 90 лет, поэтому за приглашением пришла ее дочь Елена Юрьевна. К слову, увлечение газетой «Владивосток» в этой семье общее. Елена Юрьевна, спасибо огромное за теплые слова о нас – о том, что нашу газету приятно и держать в руках, и читать.

Билеты на спектакль в театр ТОФ на свободную дату выпали Валерию Николайчуку. Валерий Иванович уже выигрывал в нашем конкурсе, в первый раз в качестве приза ему достались билеты на хоккей, чему внимательный читатель был несказанно рад. Теперь же, по его признанию, он счастлив, что сможет посетить театр вдвоем с супругой.

Жительница Владивостока Раиса Бабина стала обладательницей книги «Сирень и война», чему так искренне радовалась, что мы даже удивились. Оказалось, Раиса Гавриловна хотела получить именно этот приз!

Наши постоянные читатели Вадим Крылов, Валерий Мечеславович Качановский и Вячеслав Павлович Бернатович в качестве призов получили замечательные фотоальбомы «Даманский излом» и «В борьбе за свободу».

Обладательницей книги «Карл Шульц, первый фотограф Владивостока» – фотолетописи, посвященной нашему городу, стала Елена Егорова. Елена Александровна не только наша читательница со стажем, но и верная подписчица. Причем в отличие от многих других читателей работой почты она довольна, наверное, потому, что сама многие годы проработала в одном из почтовых отделений.

Благодарим всех наших друзей, которые поддержали акцию «В»: Приморский краевой театр молодежи, краевой театр имени Горького, Приморскую картинную галерею, Приморскую краевую филармонию, издателей Марину Баринову и Александра Яковца (издательство «Русский остров), писательницу Татьяну Таран, хоккейный клуб «Адмирал», ресторан Zuma. Огромное спасибо вам не только за призы, но и за искреннюю радость в глазах наших читателей, получавших подарки!

До новых конкурсов!

Автор: Лика ТКАЧЕНКО