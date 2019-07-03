Игорь Пушкарев: О сумме иска я узнал из СМИ Экс-глава Владивостока – о гражданском иске, аресте счетов и имущества в рамках акции «Обратная связь»

Игорь Пушкарев продолжает отвечать на вопросы дальневосточников. Земляки просят прокомментировать сумму гражданского иска, арест счетов предприятий «Востокцемента», интересуются возможными последствиями этого, здоровьем экс-главы Владивостока, его мнением по вопросу благоустройства города, а также уточняют, будет ли обжалован приговор, вынесенный Тверским районным судом Москвы, в Европейском суде по правам человека.

В адрес Игоря Пушкарева поступают не только вопросы, но и слова благодарности за работу на посту главы Владивостока, за его развитие и решение многих городских проблем.

«Это чисто рейдерские действия»

– Игорь Сергеевич, не могли бы вы объяснить, что это за цифра – 3,2 млрд рублей – и откуда она взялась? Раньше в вашем деле она не фигурировала.

– Мы с моими защитниками тоже гадаем, так как нет документов, подтверждающих данную сумму. О цене иска я узнал из СМИ.

– То есть невыполнение обязательств перед поставщиками, невыплата заработной платы пяти тысячам работников заводов, поступление налоговых платежей компании никого не интересуют? Просто арестовали счета и все? Зачем тогда кричать из каждого утюга о развитии Дальнего Востока и вытворять с его жителями такое…

– Без комментариев. Сказанное вами абсолютно верно, Следственному комитету, Басманному суду и Генеральной прокуратуре это не интересно.

– Получается, что в строительный сезон, который и так недолог в наших краях, весь Дальний Восток останется без цемента?

– Очень хочется, чтобы этого не произошло.

– Игорь Сергеевич, все только и обсуждают то, что причиной уголовного дела в отношении вас стал как раз успешный бизнес вашей семьи. И то, что кто-то очень хочет его прибрать к рукам. Но лично мне не ясно: зачем останавливать работу предприятий, прежде чем их отобрать?

– Да, я так считаю, что причиной решений об аресте счетов и имущества является попытка отнять бизнес. Допустим, выносится штраф. Его оплачивают и дальше работают. Но невозможно ничего сделать, если все арестовано и предприятия не в состоянии работать. Это чисто рейдерские действия.

– Как вы относитесь к приговору, который был вынесен бывшему генеральному директору уссурийской «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК), которая являлась субподрядчиком на стройке космодрома «Восточный», Виктору Гребневу? Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Адвокат, защищавший Гребнева, назвал приговор «компромиссом системы». Он сказал, что вину Гребнева не доказали и потому ему назначили минимальное наказание, а если бы вина его была очевидна и он бы похитил такие деньги, то это было бы длительное лишение свободы, с отбыванием в исправительной колонии.

– Я рад, что у него закончились мучения и издевательства. Думаю, что Виктора Гребнева следовало оправдать, но система не пошла на это, так как в противном случае нужно наказывать тех, кто творил этот беспредел.

«Не жалею ни об одном принятом решении»

– Игорь Сергеевич, был вопрос, о чем вы жалеете из того, что не успели сделать. Мой вопрос: не жалеете ли о том, что уже сделали, учитывая, как все обернулось? О том, что решили стать мэром, о том, что приняли решение помогать городу строительными материалами безвозмездно, о том, что занимали принципиальную позицию по вопросам, которые стали раздражителем для других (например, по водоканалу, по статусу Владивостока как столицы Приморского края, по тому, что город должен распоряжаться своей землей, и т.д.)? Еще раз желаю вам мужества, терпения, силы духа, чтобы преодолеть те испытания, которые преподнесла вам жизнь!

– Я не жалею ни об одном из принятых мною решений. Жалею только о том, что проходит время, а я лишен возможности общаться с детьми, семьей, близкими людьми.

– Игорь Сергеевич, что вы думаете по поводу многочисленной точечной застройки в городе, возникшей за последние пару-тройку лет?

– Пару-тройку лет я в городе как раз не был, поэтому не могу судить об этом. Считаю, что точечная застройка может быть, но это решение должно быть принято совместно с жителями прилегающей территории.

– Игорь Сергеевич, я благодарю вас за вашу работу, за отношение к людям, за порядок в городе. За то, что во Владивостоке исчезли огромные очереди в детсады. За вашу заботу о людях. За то, что вы были доступны для простого народа, прислушивались к нам и решали наши проблемы. Полностью поддерживаю вас, желаю вам здоровья, сил и терпения, чтобы выдержать это испытание, которое выпало на вашу долю. Мы, приморцы, любим вас.

– Спасибо за поддержку.

– Игорь Сергеевич, будет в Европейском суде обжаловано решение российских судов о смене территориальной подсудности? Ведь, по сути, это решение нелегитимное и ставит под вопрос сам приговор.

– Да, обжалование будет, жалоба в процессе подготовки.

Результаты работы видели все

– Вы реально работали на благо города и людей Владивостока, результат все видели. И такая несправедливость. Держитесь! Терпения, стойкости и здоровья вам и вашим близким.

– Спасибо за поддержку.

– Игорь, здравствуйте. Да, к сожалению, наша российская действительность такова. Мне искренне жаль, что вы оказались в такой ситуации. Вы были лучшим мэром. Мудрости вам, и пусть Бог вас благословит.

– Спасибо.

– Кто против вас свидетельствовал?

– Ни одного свидетеля, показания которого подтверждали бы доводы обвинения, не было. Даже засекреченный свидетель Алла Шварц подтвердила нашу позицию.

– Как жаль, что вы еще не на свободе. Не помню лучшего мэра, чем вы.

– Спасибо.

– Что дальше? Неужели так все и закончится? Если суды настолько зависимы, то, может быть, стоит обратиться в независимый?

– Если можно отнести к независимым судам Европейский суд по правам человека, то мы туда и обратимся.

– Не падайте духом. Ясных вам мыслей и сил, чтобы пройти это испытание, мужества и веры. Этот суд стал индикатором отсутствия справедливости в действующей системе.

– Согласен с вами, и спасибо за поддержку.

– Игорь Сергеевич, а есть шанс на встречу с посетителями?

– Посещают только близкие родственники (не более двух раз в месяц) с разрешения суда.

– Когда вы были мэром города, здесь действительно начались изменения к лучшему. Были видны результаты работы. Вы – земляк, а не ставленник Москвы.

– Спасибо за оценку моей работы.

– Я получила квартиру в новостройке взамен барака и благодарна Игорю Сергеевичу за это. Вы реально помогали и работали на город!

– Спасибо, что помните! Желаю вам счастья.

«Мы не сдаемся, боремся и будем бороться»

– Игорь Сергеевич, ваше тотальное спокойствие в месте, которые вы называете Шаолинем, вызывает только уважение и гордость. Очень за вас переживаю. Вы один из немногих знакомых мне настолько сильных духом людей. Я с вами, Игорь Сергеевич.

– Спасибо.

– Я правильно понимаю, что если апелляция ничего не изменит, то через 4,5 года можно подать на УДО?

– Я уже отвечал на этот вопрос. Ходатайство об условно-досрочном освобождении можно будет подать в лучшем случае через 7 лет.

– Это несправедливо! Игорь Сергеевич, не сдавайтесь, мы с вами. Но что-то же надо делать, адвокаты будут дальше работать?

– Мы не сдаемся, мы боремся и будем бороться.

– Я знаю, что многие люди после оглашения приговора вам, вашему брату и Андрею Лушникову иначе взглянули на систему правосудия в стране и разочаровались. В том числе и в системе государственной власти.

– Да, это реалии. По моему мнению, от 30 до 40 % осужденных в России осуждены незаконно.

– Игорь Сергеевич! Просто хочу пожелать вам большой веры, спокойствия, принятия ситуации и терпения. Здоровья вам и вашим близким, крепости духа. Я не знаю почему, но мне кажется, что через 2–3 года вы будете дома в кругу семьи, свободный. Я вам этого очень желаю. Держитесь, не отчаивайтесь!

– Спасибо.

– Как ваше здоровье, Игорь Сергеевич?

– Спасибо, на спорте.

– Поддерживала и поддерживаю вас, Игорь Сергеевич. В нашем крае народ сильный и справедливый, земляки с вами!

– Спасибо, очень приятно слышать это, и это очень важно.

– Игорь, спасибо вам и за дороги, и за освещение дворов, и за мосты, и за налаженный вывоз мусора. У нас был хороший мэр, огромная вам благодарность.

– Спасибо.

– Игорь, вы, безусловно, сильный духом человек, раз вас люди из системы не смогли сломить. Правда – она одна!

– Да, сила в правде.

– Игорь Сергеевич, знаю, сколько вы сделали для своего города. Вы единственный, кто его облагородил, но не дали довести до конца задуманное. Я очень сочувствую вашей семье и семье Андрея. Дай бог вам терпения и сил. Господь всем раздаст по заслугам. Вы были достойным мэром нашего города. Спасибо вам за это.

– Спасибо.

Напомним, что задать свои вопросы вы можете на официальном сайте экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева (www.igor-pushkarev.com), а также в комментариях на страницах социальных сетей: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники».

Автор: Евгений СИДОРОВ