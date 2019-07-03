Ордена дают за подвиги Среди почетных гостей форума во Владивостоке был 94-летний участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Анатолий Кокин. Прославленный фронтовик рассказал морякам срочной службы о своем боевом пути.

– Меня призвали в конце лета 1942 года, мне еще не было 18 лет. Сначала отправили на подготовку в 18-й снайперский полк 2-й учебной бригады под Костромой. По окончании учебных курсов оставили в полку на целый год – учить боевому искусству молодое пополнение. Затем была учеба в Ленинградском военно-инженерном училище.

И лишь получив звание младшего лейтенанта, я был направлен в действующую армию.

Воевал на 1-м Прибалтийском фронте, командовал взводом отдельного штурмового инженерно-саперного батальона. Штурмовой – это значит, что в атаке саперы действовали даже впереди наступавшей пехоты. На переднем крае устанавливали противотанковые и противопехотные минные заграждения, выставляли системы проволочного заграждения. На собственных минных полях проделывали проходы для наступления наших войск, разминировали вражеские минные поля, подрывали фашистские огневые пункты обороны. А за передней линией обороны строили дороги, и это был поистине адский труд. В условиях весенней распутицы и паводков, в болотистой местности выкладывали гати для прохода танков, машин, тягачей с пушками. Валили лес, из бревен строили дороги. Моему взводу также доверяли возведение командных и наблюдательных пунктов для командующего фронтом генерала армии Ивана Баграмяна.

Когда закончилась война с фашистской Германией, нашу бригаду перебросили на восток и придали Забайкальскому фронту. Времени познакомиться с японскими минами практически не было. Изучали их уже в ходе боев. Взвод вместе со всей бригадой бросили на взятие мощного приграничного укрепрайона Хайлар, который Квантунская армия сооружала 15 лет. Всех участников той операции наградили медалями «За боевые заслуги». С боями дошли до китайского города Чаньчуня, столицы прояпонского марионеточного государства Маньчжоу-Го.

– Анатолий Алексеевич, орденами Красной Звезды награждают только за особые геройские поступки. Как вы стали кавалером столь уважаемой в армии боевой награды? – не удержался и задал свой вопрос корреспондент «В».

– Один орден дали за уничтожение двух вражеских дзотов при разгроме Курляндской группировки нацистов. Второй – уже в мирное время.

После войны я служил в Улан-Удэ, Порт-Артуре, Владивостоке. Прошел все офицерские ступени от комвзвода батальона до начальника отдела МИС флота. И дальше бы служил, да годы уже не те…