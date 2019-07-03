Для храбрых сердцем Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» совместно с радиостанцией VBC провели акцию «Коробка храбрости». Радиоведущие Александр Топоров и Юлия Бескровная вручили детям, проходящим лечение в онкологическом отделении краевой больницы № 1, собранные в ходе акции игрушки вместе с пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления.

На протяжении месяца в эфире и социальных сетях радио VBC звучала информация для тех, кто хочет присоединиться к акции. Дело в том, что дети в онкологическом отделении должны пройти ряд обязательных, но болезненных процедур. Мировой опыт показывает, что игрушка в виде поощрения помогает маленьким пациентам побороть страх перед обследованием и терапией. Каждый день больнице требуются десятки игрушек.

Акция «Коробка храбрости» нашла большой отклик у жителей Владивостока, обратившихся с предложениями о помощи в благотворительный фонд. Радио VBC благодарит всех своих неравнодушных слушателей и партнеров, принявших участие в акции: магазин детских товаров «Модный пупс», «Лигу роботов» в составе центра современного развития educO, сеть магазинов товаров для дома «ТомаДома», клинику лазерной хирургии «Варикоза нет», клинику диабета и эндокринных заболеваний, производителя мясной продукции «Надежда 95».

Автор: Отдел новостей «В»