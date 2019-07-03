«Востокцемент» выплатил сотрудникам зарплату. Несмотря на арест счетов Для этого крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке мобилизовал все свои ресурсы

Сотрудники Теплоозерского цементного завода, «Спасскцемента», «Якутцемента», Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебеночного заводов получили заработную плату вовремя. Для этого компания «Востокцемент» проработала все возможные варианты, мобилизовала все ресурсы и обеспечила все необходимые меры, сообщил холдинг в официальном пресс-релизе.

«Главный капитал компании – это люди, пять тысяч сотрудников, которые честно и с полной самоотдачей трудятся на наших заводах. Поэтому первостепенной задачей в сложившейся ситуации стала своевременная выплата заработной платы. Мы предприняли все возможные и необходимые меры юридического и экономического характера, чтобы люди смогли получить зарплату вовремя», - подчеркнул генеральный директор холдинга «Востокцемент» Алексей Сысоев.

Компания «Востокцемент» направила обращения в органы государственной власти всех уровней. Никто из адресатов не остался в стороне от сложившейся ситуации. Незамедлительно отреагировали и подключились к решению проблемы губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. Со своей стороны, главы регионов оперативно предприняли все необходимые меры, чтобы работа предприятий не была парализована.

«Активное участие в решении проблем предприятий приняли главы регионов, где расположены заводы. Помощь со стороны властей оказывается огромная, хотелось бы выразить благодарность за содействие губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко, губернатору Еврейской автономной области Александру Борисовичу Левинталю и главе Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву», - сказал Алексей Сысоев.

Возможные варианты выплаты зарплаты для каждого из заводов прорабатывались индивидуально. Так, впервые за долгие годы сотрудники Дробильно-сортировочного завода получили заработную плату не на расчетные счета, а в кассе предприятия – наличностью. Для этого был привлечен инвестор: после предоставления займа необходимую для выплаты зарплаты сумму внесли в кассу завода.

К проработке вопроса выплаты зарплаты на Теплоозерском цементном заводе подключилась прокуратура Еврейской автономной области. Сотрудники выехали в Теплоозерск, где была организована работа временной приемной прокурора ЕАО, в рамках которой на основании утвержденного графика осуществляется прием работников предприятия по трудовым вопросам.

Кроме того, обсуждается вариант выплаты заработной платы на основании судебных решений. Представители прокуратуры ЕАО готовы оказывать правовую помощь и содействие при подготовке в максимально короткие сроки судебных приказов на всех работников, решение по которым позволит заводчанам получать ежемесячную заработную плату.

В целях своевременной выплаты заработной платы прорабатывается вопрос взаимодействия с комиссией по трудовым спорам. В случае задержки или невыплаты зарплаты сотрудники заводов могут обратиться в комиссию с заявлением, на основании которого комиссия принимает решение и предоставляет обратившемуся работнику удостоверение комиссии по трудовым спорам о взыскании заработной платы, в соответствии с которым и производится выплата зарплаты.

Однако и в прокуратуру, и в комиссию по трудовым спорам каждый сотрудник обращается в индивидуальном порядке. Поэтому обработка пяти тысяч заявлений и подготовка решения по каждому из них может занять определенное время.

«Востокцемент» был компанией, не имеющей задолженности по заработной плате и недоимок по уплате налогов. Даже во времена экономических кризисов 2008 и 2014 годов заработная плата не задерживалась, своевременно производилось и отчисление налогов. Угроза невыплаты зарплаты на заводах появилась впервые со времен тяжелых 90-х годов.

Благодаря мобилизации всех ресурсов «Востокцементу» удалось вовремя выплатить первую часть зарплаты, однако уже через две недели необходимо выплачивать ее вторую часть, а также формировать налоговые платежи. Кроме того, на предприятиях могут закончиться необходимые для производственного процесса ресурсы. Например, производство цемента невозможно без доменного шлака и гипса, которые заводы закупают у поставщиков. Также необходимо вовремя производить оплату угля, тары, электроэнергии и топлива. Арест счетов делает это невозможным.

К слову, в декабре 2014 года президент России Владимир Путин провозгласил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. За словами последовало создание специальных регуляторных механизмов: территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Кроме того, по поручению президента до 1 сентября 2019 года будет подготовлена национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Уже представлен проект данной программы, одно из его основных направлений – экономическое развитие.

«Спасскцемент», «Якутцемент», Теплоозерский цементный завод, ДСЗ и ВБЩЗ являются основными поставщиками строительных материалов – цемента, клинкера, щебня – на Дальнем Востоке. Еженедельно на все строительные объекты поставляется порядка 70000 тонн цемента и 60000 тонн щебня. Для сравнения: в один железнодорожный вагон помещается около 70 тонн цемента – 1000 условных вагонов цемента каждую неделю отправляется на дальневосточные стройки. Остановка производства в разгар строительного сезона повлечет за собой невозможность поставок и остановку строительных работ.

Сейчас продукция «Востокцемента» применяется на всех масштабных строительных площадках ДВФО, в том числе стройках, ведущихся в рамках государственных программ и поручений президента. Среди них – судостроительный завод «Звезда», магистральный газопровод «Сила Сибири», третья очередь угольного терминала «Восточный порт», мост через Амур, здания школ и детских садов, многоквартирные дома в рамках программы «Жилье российской семье», капитальный ремонт дорог в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, «Востокцемент» поставляет стройматериалы на отдаленные северные территории. Блокировка счетов заводов не позволит поставить необходимую продукцию на стройки Якутии в разгар короткого строительного сезона. Приостановка деятельности предприятий коснется всей строительной отрасли Дальневосточного региона.

Напомним, что ранее компания «Востокцемент» опубликовала обращение к клиентам, где было сообщено, что 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 млрд рублей. Это АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются.

Арест счетов предприятий неизбежно приведет к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Конечный итог подобного положения вещей – остановка предприятий и увольнение сотрудников – пять тысяч семей могут остаться без средств к существованию. Это повлечет за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

Автор: Отдел новостей «В»