Сегодня «Восток» сразится с «Мега-Ладой» На стадионе «Авангард» 3 июля состоится командный чемпионат России по спидвею. На городском треке встретятся владивостокская команда «Восток» и гости из Тольятти – команда «Мега-Лада». Начало в 19.00.

«Спидвей – зрелищный вид спорта, который всегда собирает немало зрителей. Приглашаем жителей и гостей города поддержать наших гонщиков и окунуться в атмосферу скорости, риска, опасных ощущений», – рассказали в управлении по развитию физической культуры и массового спорта администрации города.

Отметим, что спидвейная команда «Восток» давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. Наши спортсмены – одни из лучших гонщиков в стране, входят в тройку призеров различных чемпионатов и первенств. В клубе начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея, среди которых чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута и другие знаменитые гонщики.

Автор: Отдел новостей «В»