«Лемманад» пришелся жителям и гостям Владивостока по вкусу Известные радиоведущие презентовали новое утреннее шоу на радио «Лемма», поздравляли жителей приморской столицы с Днем города, дарили подарки и хорошее настроение.

29 июня в рамках празднования дня рождения Владивостока состоялся праздник, организованный популярной радиостанцией «Лемма». Всегда позитивные и активные ведущие обновленного утреннего шоу «Лемманад» Павел Унучек и Алена Шестакова дарили гостям и жителям города приятные сюрпризы и поднимали настроение по шкале от «пасмурно» до «солнечно».

Необычной акцией под названием «Лемманад» Алена и Павел решили презентовать новое утреннее шоу, которое стартовало 1 июля на волнах 102,7 FM c 7 до 10 часов.

Известные ведущие в этот день не только угощали гостей акции лимонадом, но и дарили подарки от спонсоров, а также заряжали собравшихся позитивными эмоциями.

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Автор: Андрей БЕЛОУСОВ