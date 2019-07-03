Цвет 159-летия – красный В седьмой раз – традиционно накануне дня рождения города – увидел свет фотоальбом «Посмотри на Владивосток» и открылась одноименная выставка в залах музея «Артэтаж». На снимках – виды нашего города с моря и с воздуха и, конечно, его жители.

В этот раз жюри проекта «Посмотри на Владивосток» отобрало 159 снимков – по количеству лет жизни самого города. Эти работы и вошли в итоговый, седьмой альбом с красной обложкой. Каждый раз организаторы выбирают для обложки новый цвет. Так, в прошлом году он был фиолетовый.

Фотографы соревновались в семи номинациях: архитектура, повседневность, события, море, дом моего детства, труженики моря и человек читающий. Все снимки были сделаны в течение 2018 года.

– Я измеряю развитие данного проекта точно не деньгами, спонсорами и не количеством участников, – сказала продюсер проекта «Посмотри на Владивосток» Марина Баринова. – Я измеряю это ощущениями, энергетикой. Когда ты седьмой год смотришь, казалось бы, в один и тот же альбом… А город-то другой! Снимки открывают для тебя что-то новое даже в привычном, казалось бы, облике Владивостока.

Все больше друзей появляется у нашего проекта. А для меня, конечно, это очень сильная традиция – отмечать день рождения Владивостока так, как это делаем мы. Выставка продлится до 28 июля. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»