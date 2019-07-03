Тридцать лет спустя Поздравляем с юбилеем «В» всех причастных – тех, кто создавал и создает, тех, кто читает и любит нашу газету

Ровно 30 лет назад, 1 июля 1989 года, как раз к очередному дню рождения Владивостока, вышла в свет первая и по сей день единственная у нас городская газета. Это был «Вечерний Владивосток». Экспериментальную задумку воплотил в реальность в ту пору уже мэтр журналистики и талантливый организатор Валерий Бакшин.

В советские времена позволить себе издавать вечернюю газету могли только столицы союзных республик и города с населением более миллиона. Во Владивостоке же проживало всего 648 тысяч человек. Сомнения – мол, не по чину небольшому городу иметь свою вечерку – отринул первый секретарь горкома партии Владимир Семенкин при поддержке бюро крайкома, решив проблему на уровне ЦК КПСС. Он же и обозначил задачи для нового издания.

В колонке на первой полосе первого номера Владимир Яковлевич написал: «Газета, на мой взгляд, может стать своеобразным полигоном для отработки целостной концепции развития Владивостока с учетом его особенностей крупнейшего морского и железнодорожного узла, рыбного цеха страны, центра современной промышленности, науки, культуры в регионе, а также нахождения нашего города на карте мира. Но все наши программы повиснут в воздухе, если оставят равнодушными людей. Газета станет дискуссионной трибуной. На страницах «Вечернего Владивостока» не будет закрытых тем».

«Вечерний Владивосток» стал первым в стране изданием на условиях самофинансирования. В киосках «Союзпечати» один экземпляр стоил 5 копеек.

Главный редактор набирал команду из молодых журналистов, не зашоренных советскими штампами. Первоначальный тираж составил 20300 экземпляров. Газета вышла в свет не в привычном для тех лет формате А2 (вслед за главным партийным изданием «Правдой» его использовало большинство газет), а в более удобном для читателя формате А3, в котором газета выходит и поныне. Визитной карточкой «ВВ» стали крупные фотографии и даже рисованные портреты людей на первой полосе. Фоторепортажи на целые развороты также отличали «Вечерний Владивосток» от другой периодики.

Всего за полгода «Вечерка» доказала свою состоятельность, стала нужной городу, любимой и востребованной у читателей. И в следующем году на первую городскую газету впервые была открыта подписка. А в киосках за ней выстраивались очереди, люди ожидали подвоза свежего выпуска.

1991 год редакция уже газеты «Владивосток» (от «вечерней» приставки решено было отказаться) встретила с более чем 70 тысячами подписчиков. Еще 35–40 тысяч экземпляров раскупалось в киосках «Союзпечати». Издание перешагнуло границы столицы Приморья и стало самым тиражируемым по всему краю.

Газету много критиковали на разных партийных уровнях, но именно любовь читателей и количество подписчиков стали критерием качества работы журналистского коллектива.

Все 30 лет журналисты «В» доказывали – ежедневно! – тот факт, что читатели, единожды выбрав нашу газету, не ошиблись в своем кредите доверия. Любовь читателей и сегодня с нами – нужны ли лучшие доказательства верного курса «В»?

Вчера наши подписчики получили 6235-й номер газеты. Он вышел в день нашего 30-летия. И это значит, что свой нынешний юбилей «Владивосток» отметил в деловом ритме. Спокойно, под стук клавиш компьютеров и шорох мышек, шел обычный выпуск текущего номера (даже двух: вторничной ежедневки и следующей за ней толстушки). Нет, разумеется, мы поздравляли друг друга, принимали добрые звонки (спасибо всем нашим друзьям и читателям за хорошие слова и пожелания!) и с радостью прервались на полчаса ради торжественных речей и вручения наград.

Представители мэрии от имени главы Владивостока Олега Гуменюка вручили журналистам и всему коллективу редакции благодарности и благодарственные письма – «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие информационной отрасли города Владивостока», как сказано в них. А главный редактор «В» Елена Воронежцева распоряжением мэра была удостоена медали «За безупречный труд». И мы, в свою очередь, искренне благодарим администрацию города за столь высокую оценку нашего труда и всего 30-летнего вклада газеты «Владивосток» в историю нашего города и нашего края.

Были, что особенно приятно, и подарки от верных читателей. Например, Анатолий Федорович Надеин, бывший моряк-радист (ему скоро исполнится 79 лет, и сегодня он прикован к инвалидной коляске), передал для нас выполненную из бисера картину и медаль, которую он тоже сделал из бисера. На медали есть все: и название газеты, и дата первого выпуска, и число 30. И ведь это тончайшая, практически ювелирная работа! Как сказал нам ее автор по телефону: «Если я делаю картины для других, неужто для любимой газеты не сделаю подарок!» Спасибо вам огромное, Анатолий Федорович!

Было, конечно, много другого: и чудесные букеты, и корзины с фруктами, и открытки, нарисованные читателями. И огромный «газетный» торт – с первыми полосами разных, от 1990-го до 2019-го, выпусков «В» в качестве вкусного украшения.

Но все это было уже между делом. Потому что в первую очередь мы работали. Делали газету. Вопреки всему и как всегда. Потому что газета – это главное. Меняются сотрудники, меняются времена, но ничто не отменяет того факта, что завтра в ваших руках должен оказаться свежий номер газеты, которая все эти годы верна своему девизу «Человек в каждой букве».

И делаем его мы. Журналисты, служба компьютерной верстки, дизайнеры, фотокорреспонденты, корректоры, даже водитель и секретарь! Мы – команда. За 30 лет школу «В» прошли десятки пишущих, снимающих, талантливых журналистов, навсегда объединенных фактом общей работы над одной из лучших (уж позвольте в день юбилея нам не скромничать) газет Приморского края.

Вот они – мы. Посмотрите. Мы работаем, мы отдыхаем. В самые разные годы. Мы – команда «В». Работаем для вас. И потому сегодня у вас в руках номер газеты «Владивосток» 6236.

С праздником вас, дорогие читатели! До следующего, 6237-го номера. И еще множества интересных, актуальных, полезных номеров «В». До новых встреч и новых юбилеев!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ