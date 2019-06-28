Институт благородных волчиц Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит классика аниме «Принцесса Мононоке» от Хаяо Миядзаки (одного из немногих японцев, с правильным написанием имени которого автор этих строк справляется без Википедии), драма «Курск», созданная европейской командой киношников на основе событий с одноименной российской подводной лодкой, фантастика «Битва за землю», боевик с Сильвестром Сталлоне «План побега 3», комедия «Та еще парочка», ужасы «Проклятие Аннабель 3» и криминальная комедия «Однажды в Стокгольме».

«Принцесса Мононоке» (12+)

Юный принц Аситака, убив вепря, навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу. И отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел.

И была с ними принцесса Мононоке – повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина – принца Аситаки.

«Курск» (16+)

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.

«Битва за землю» (16+)

Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали. За считаные часы пришельцы захватили Землю и установили свое правительство. Сотовая связь и Интернет отключены, электронные библиотеки уничтожены. Большой инопланетный брат следит за каждым, его дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой Земли. Мы – последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы. Сегодня мы вернем нашу планету.

«План побега 3» (18+)

Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола».

«Та еще парочка» (18+)

Шарлотта Филд – одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски – талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она – его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

«Проклятие Аннабель 3» (18+)

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под надежное освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

«Однажды в Стокгольме» (18+)

История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ