«Луч» выстоял под ударами «капониров» Владивостокский «Луч» в рамках продолжающегося в Москве и Подмосковье учебно-подготовительного сбора в минувшее воскресенье провел третий контрольный матч с тульским «Арсеналом». Первые два, как известно, «желто-синие» проиграли: «Сатурну» из Раменского – 3:1 и «Сочи» – 2:0.

Из всех спарринг-партнеров нынешнего предсезонного периода «Арсенал» является самым грозным соперником. Этот клуб впервые в своей истории пробился в Лигу Европы и сейчас готовится к осеннему старту на международном уровне. Соответственно, местные «капониры» (на военном сленге так обозначают крытые артиллерийские позиции) усиливают состав, приглашая звезд и освобождаясь от проверенных в минувшем сезоне и принесших им такой успех футболистов. Не у дел оказались полузащитник Вадим Стеклов и защитник Александр Макаренко, которых с лета позвали в «Луч». Оба 23 июня вышли на поле центрального городского стадиона Тулы. У хозяев в воротах стоял экс-голкипер «тигров» Егор Шамов. Вот такая рокировка.

Главный тренер приморской команды Рустем Хузин продолжил экспериментировать с составом, выпуская на поле разных футболистов из основы и приглашенных на просмотр. Поэтому за 90 минут показать свои навыки и мастерство имели возможность более 20 спортсменов. Параллельно нарабатывались игровые связки между линиями нападения, полузащиты и обороны.

Еще до матча диванные эксперты в социальных сетях прогнозировали, что хозяева порвут гостей и вколотят им с пяток безответных голов. Однако действительность оказалась иной. Гости навязали тулякам вязкую игру, атаки противника уверенно прерывались, а сами дальневосточники использовали любой шанс для наступления. Нельзя сказать, что матч прошел на высоких скоростях – гораздо больше было позиционной игры и пасов. Одна-единственная ошибка в обороне могла привести к взятию ворот. Однако защита и вратари обеих команд оказались на высоте. До голов дело так и не дошло – 0:0.

Эта ничья в пользу приморского клуба Футбольной национальной лиги России. А вот команде премьер-лиги и участнице Евролиги такой показатель сродни поражению. Впрочем, у обоих коллективов еще есть время для подготовки к сезону и устранению шероховатостей в игре. У «Луча» еще две товарищеские игры в запасе до начала чемпионата страны в первом футбольном дивизионе. Они станут генеральной репетицией «тигров» к приближающемуся первенству. В этих матчах наши земляки будут играть уже на победу.

Автор: Николай КУТЕНКИХ