Победителя турнира по сапсерфингу ждет отборочный тур в Москве
Жителей и гостей Владивостока приглашают 30 июня принять участие в четвертом этапе Кубка Strong Wawes Tour по сапсерфингу. Он пройдет в воскресенье, 30 июня, на набережной Спортивной гавани по адресу: улица Батарейная, 2а, сообщает пресс-служба мэрии.
По итогам четырех проведенных заездов определят победителя, который получит главный приз – поездку на отборочный тур Strong Wawes Tour в Москву.
Соревнования будут проходить в следующих квалификациях:
– technical race – 2 километра,
– sprint monoclass – 200 метров,
– freestyle,
– marafon – 8 километров (openclass).
Для участия в дистанции sprint организаторы при необходимости предоставят оборудование. Схемы дистанций участники получат в день соревнований.
Зачеты проводятся в двух квалификациях:
– мужчины/женщины 18+,
– ветераны 45+.
Участников наградят ценными призами, предоставленными партнерами.
Кроме того, на мероприятии предполагается развлекательная программа: музыкальное сопровождение, фуд-корт, площадки для болельщиков.
Автор: Отдел новостей «В»