Победителя турнира по сапсерфингу ждет отборочный тур в Москве Жителей и гостей Владивостока приглашают 30 июня принять участие в четвертом этапе Кубка Strong Wawes Tour по сапсерфингу. Он пройдет в воскресенье, 30 июня, на набережной Спортивной гавани по адресу: улица Батарейная, 2а, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам четырех проведенных заездов определят победителя, который получит главный приз – поездку на отборочный тур Strong Wawes Tour в Москву.

Соревнования будут проходить в следующих квалификациях:

– technical race – 2 километра,

– sprint monoclass – 200 метров,

– freestyle,

– marafon – 8 километров (openclass).

Для участия в дистанции sprint организаторы при необходимости предоставят оборудование. Схемы дистанций участники получат в день соревнований.

Зачеты проводятся в двух квалификациях:

– мужчины/женщины 18+,

– ветераны 45+.

Участников наградят ценными призами, предоставленными партнерами.

Кроме того, на мероприятии предполагается развлекательная программа: музыкальное сопровождение, фуд-корт, площадки для болельщиков.

Автор: Отдел новостей «В»