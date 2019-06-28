В Уссурийске самые спортивные пенсионеры В Арсеньеве наградили победителей и призеров краевой Спартакиады пенсионеров – 2019. В соревнованиях принимали участие команды из девяти муниципалитетов, сообщает sportprimorye.

По условиям спартакиады в составе каждой сборной выступали женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше. Они состязались в плавании, пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе, дартсе и легкой атлетике.

В командном первенстве третье место заняли арсеньевцы, второе место досталось сборной Спасска-Дальнего. На первом месте – команда Уссурийска, теперь ее спортсмены отправятся на всероссийский финал, который пройдет с 24 по 27 августа в Уфе.

Специальными призами были отмечены самые старшие участники – 79-летний Алексей Бакухин из Владивостока и 74-летняя Любовь Казаринова из Арсеньева.

Автор: Отдел новостей «В»