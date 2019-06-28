Приморцы с Кубком мира по кикбоксингу В проходившем итальянском курортном городке Римини в турнире на Кубок мира по кикбоксингу Bestfighter 2019 приняли участие и добились оглушительного успеха приморские спортсмены. Крупнейший мировой турнир в этом году проводился в 24-й раз и собрал на прошлой неделе около двух тысяч участников из 36 стран мира с пяти континентов.

Выступления приморцев в зрелищных поединках завершились двумя наградами. Роман Логиновских 1998 года рождения завоевал золотую медаль в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории 71 кг. Также показал себя достойным соперником и стал серебряным призером в разделе К-1 в весовой категории 67 кг Максим Черненко. Оба спортсмена тренируются во Владивостоке под руководством тренера высшей категории Семена Полещука.

Когда ребята вернулись на родину, в спорткомплексе «Олимпиец» прошла пресс-конференция с их участием. Приморские спортсмены поделились впечатлениями от турнира, сообщили о том, как им удалось достичь столь высоких результатов. На встрече присутствовал их наставник — тренер высшей категории Семен Полещук, который рассказал о подготовке и интенсивных тренировках своих подопечных.

Президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин поздравил спортсменов с достижениями: «Мы гордимся нашими воспитанниками и рады, что федерация смогла создать все условия для подготовки спортсменов, показавших отличные результаты на соревнованиях международного уровня. Желаем ребятам успехов в дальнейшей спортивной карьере!».

В завершение встречи он вручил спортсменам подарки от партнеров федерации.

Автор: Николай КУТЕНКИХ