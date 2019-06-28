Спартаковцы поднялись до сборной Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» в скором времени начнет подготовку к очередному сезону в суперлиге чемпионата России по баскетболу среди мужчин. Однако нескольким спортсменам придется вернуться к любимому занятию раньше времени.

Григория Мотовилова и Кирилла Писклова пригласили в Новогорск для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды. В составе сборной России под руководством тренера Сергея Базаревича представители приморского баскетбола будут готовиться к Кубку мира и чемпионату Европы. Защитник Григорий Мотовилов имеет двухлетний контракт со «Спартаком-Приморье». Нападающий Кирилл Писклов примерил форму «красно-белых» в этом межсезонье, до этого играя за Новосибирск.

Ранее вызов в молодежную сборную России по баскетболу (до 20 лет) получил перспективный нападающий и воспитанник «Спартака-Приморье» 19-летний Геннадий Денисов.

Тем временем в конце прошлой недели во Владивостоке был создан общественный совет БК «Спартак-Приморье». В его состав вошли люди, внесшие значительный вклад в развитие баскетбола в Приморском крае. Это руководители краевой и городских федераций баскетбола, ветераны, тренеры, спортивные чиновники. Председателем совета клуба назначен мастер спорта Виталий Киселев.

Новая общественная структура займется оценкой проектов и результатов деятельности «Спартака-Приморье», будет готовить рекомендации и предложения руководству клуба, а также возьмет на себя функции по развитию и популяризации детского, массового любительского и профессионального баскетбола в Приморском крае.

Автор: Николай КУТЕНКИХ