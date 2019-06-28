Дошкольные учреждения пополнятся новыми воспитанниками Во Владивостоке завершена ежегодная выдача путевок в детские сады. Их получили дети, рожденные преимущественно в 2016 году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, всего выдано 7448 путевок, из них 532 – детям в возрасте от 2 до 3 лет.

Кроме того, в новом учебном году на базе 17 детсадов будут функционировать группы кратковременного пребывания детей, а на базе школы № 39 откроются две дополнительные группы кратковременного пребывания на 20 мест каждая.

Напомним, что во Владивостоке ведется строительство трех новых детских садов. Один из них появится на улице Маковского, 157а. Двухэтажный детский сад рассчитан на 230 детей. Здесь будет 12 групп, в том числе две ясельные. Еще один построят на улице Анны Щетининой, 28 в микрорайоне Снеговая Падь. Он рассчитан на 240 малышей. Для детсада на Крыгина, 84 уже готов фундамент.

Кроме того, администрация Владивостока ведет подготовку к строительству пяти детских садов. Сроки сдачи у всех объектов разные, но все они распахнут двери для воспитанников уже в ближайшие годы.

Автор: Отдел новостей «В»