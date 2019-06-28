В пришкольных лагерях живут дельфины и морские звезды На этих летних каникулах у пришкольных лагерей Владивостока четыре смены: две – июньские и по одной в июле и августе.

Как уже писал «В», пребывание детей здесь бесплатное, дополнительные деньги с родителей могут собираться только на визиты в коммерческие организации (кинотеатры, океанариумы и т. д.)

«Дети находятся в пришкольном лагере с 8.30 до 14.30. Там ребенок завтракает, обедает, а также принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества», – рассказала Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

Например, в пришкольном лагере школы № 82 работают восемь отрядов, чьи названия отвечают морской тематике, среди них «Дельфины» и «Морские звезды». Всего этот лагерь посещают 200 детей, которые с удовольствием участвовали в станционной игре на знание родной страны. Так, на одной из станций нужно было назвать все реки России, на другой узнать по фотографиям выдающихся деятелей, на третьей – нарисовать матрешку.

Планируется, что этим летом в пришкольных лагерях Владивостока отдохнут больше 10 тысяч детей.

Автор: Отдел новостей «В»