Вечеринка для выпускников города: креативно и очень весело Более 8 тысяч выпускников, родителей и педагогов Владивостока объединит сегодня, 28 июня, общегородской выпускной, который состоится на стадионе «Авангард».

Участниками праздника станут представители 77 школ краевого центра, сообщает пресс-служба мэрии.

Управление по делам молодежи подготовило для героев праздника большую развлекательную программу. Торжество пройдет в формате вечеринки, где вчерашние 11-классники смогут попрощаться со школой весело и креативно.

«Школьный выпускной – событие, которое бывает только раз в жизни, поэтому мы хотим подарить ребятам настоящий праздник. По этому поводу администрация города впервые подготовила масштабную развлекательную программу для выпускников. Уверен, что этот выпускной оставит у вчерашних школьников только самые приятные впечатления», – рассказал Дмитрий Нестеренко, начальник городского управления по делам молодежи.

На главной сцене мероприятия выступят лучшие творческие коллективы города и состоится огненно-пиротехническое шоу. Хедлайнером праздника станет популярная среди молодежи музыкальная группа GAZIROVKA, которая исполнит свои знаменитые хиты. Сразу после их выступления небо Владивостока украсит праздничный фейерверк.

Для выпускников также будут работать развлекательные площадки. Юноши и девушки смогут, например, отправить письмо себе в будущее – эти послания педагоги вручат им через несколько лет на последующих встречах. Для любителей караоке будет организована площадка, где ребята смогут попытать свои силы в вокальном искусстве. Помимо этого, на празднике будет работать научная площадка, где представят криошоу, шоу мыльных пузырей и пройдут мастер-классы по изготовлению нитрококтейлей.

Предусмотрели организаторы и несколько тематических фотозон школьной тематики. К примеру, в одной из них можно будет сфотографироваться за партой, в другой – у школьной доски. Также будут работать профессиональные фотографы администрации Владивостока и FEFU.PHOTO. После праздника снимки можно будет найти на официальном сайте администрации города и в социальных сетях.

Для гостей праздника будет организована зона фуд-корта, где можно будет приобрести еду и напитки.

Отметим, что вход на выпускной по пригласительным билетам (1 выпускник + 1 родитель). Для обеспечения порядка на мероприятии будут работать бригады скорой медицинской помощи, волонтеры и сотрудники охранного агентства.

Автор: Отдел новостей «В»