Ливневки готовят к возможным тайфунам С начала строительного сезона работы по ремонту систем ливневой канализации во Владивостоке уже проведены на Аллилуева, 6, Луговой, 52ж, Калинина, 109, Пограничной, 12, а также на ряде улиц острова Попова. По некоторым адресам ремонтные работы продолжаются.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас ведется поиск подрядчиков, которым предстоит заняться ремонтом ливневок по девяти адресам: на Аллилуева, 8, 10, Баневура (в районе Светланской, 109), Фонтанной, 31, Снеговой, 43а (стр. 2), Стрелковой, 22, Нестерова, 5а, Борисенко, 35 (стр. 2), Мордовцева, 8 и Овчинникова, 20. Помимо этого, специалисты управления дорог и благоустройства дополнительно готовят документацию для проведения ремонтных работ еще по трем адресам.

«Будем ремонтировать участки систем ливневой канализации в районе Героев «Варяга», 6, Маковского, 6а и 2-й Поселковой, 28», – уточнили в отделе инженерных коммуникаций мэрии.

Специалисты также добавили, что в городе регулярно проводится промывка и прочистка участков сетей. Это делается для того, чтобы обеспечить оперативный спуск воды с дорог во время дождей и избежать тем самым серьезных потоплений. Кроме этого, на дорогах краевого центра постоянно восстанавливают люки и решетки там, где они пришли в негодность или украдены.

Автор: Отдел новостей «В»