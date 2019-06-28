Сорок три обновленных двора По 32 адресам во Владивостоке полностью завершен ремонт дворов. Еще по 11 ведется финальный этап – подрядчики готовят документы для сдачи выполненных работ, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Новый асфальт и бордюр уложены на Экипажной, 41 (о. Русский), Адмирала Юмашева, 22, Аллилуева, 12а, Амурской, 18, Крыгина, 51, Ладыгина, 19, Бестужева, 15 и на других улицах, а на Есенина, 73 установлена новая детская площадка. Еще по 51 адресу работы продолжаются.

Напомним, что благоустройство ведется в рамках губернаторской программы «1000 дворов». Для участия в ней приморцы собирали подписи и подавали заявки. По программе можно было выбрать вид работ: асфальтирование придомовой территории, установку детской площадки или спортивного комплекса. По итогам приема заявок победителями проекта стали жители 317 домов Владивостока, которым вручили сертификаты.

Как рассказывают специалисты, по каждому адресу, где жители проголосовали за асфальтирование, были направлены субсидии свыше одного миллиона рублей. Однако не всегда получается уложиться в выделенную сумму. Чтобы благоустройство было комплексным, а асфальтирование не прерывалось на середине придомовой дороги, по распоряжению главы Владивостока были изысканы дополнительные средства в размере 20 миллионов рублей. Их направили дворам дополнительно.

Автор: Отдел новостей